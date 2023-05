Tudanca enviará un Estatuto de Autonomía a Feijóo "para que se entere de que en Castilla y León no hay capital"

ZAMORA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado que este mismo lunes enviará una carta con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoó, para "que se entere de que en Castilla y León no hay capital".

Además, ha recomendado al presidente del Partido Popular "que se lo lea entero" al objeto de que descubra que "también se dice que hay que luchar contra la violencia de género y proteger el Diálogo Social" y poder así "transmitírselo a Alfonso Fernández Mañueco".

Tudanca, que ha participado este domingo en Zamora en un acto de campaña con el candidato a la Alcaldía de esa ciudad, David Gago, y con las Juventudes Socialistas, ha ironizado sobre el líder nacional de los populares. "No sé si llamarlo Alberto Núñez Rajoy o Mariano Feijóo; lo que está claro es que unos días se parece a Pablo Casado, cuando no le da, y otros a Mariano Rajoy, cuando no se le entiende", ha expresado.

El socialista ha defendido que "uno de los mayores problemas" que está sobre la mesa en estas elecciones municipales es el del reto demográfico y ha sostenido que "el proyecto político" del Partido Popular es la despoblación. "El Gobierno de Castilla y León que dirige Alfonso Fernández Mañueco se ha empeñado en hacer que todos y cada uno de los jóvenes no tengan otra solución para sus vidas que marcharse fuera y eso contribuye a que no se produzca ningún cambio general ni sociológico, de forma que ellos se mantienen en el poder", ha indicado.

El líder de los socialistas de la región ha advertido de que Alfonso Fernández Mañueco es "la persona más peligrosa del Partido Popular en España", teniendo en cuenta que "ha sido el primero en meter a la ultraderecha en las instituciones, quedando patente que es el que menos principios tiene". Ha señalado, además, que el presidente de la Junta de Castilla y León tiene "unas tragaderas infinitas" que le ha llevado a "vender la Diputación de Zamora para mantenerse en el poder, como también los derechos de las mujeres".

Frente a eso, Luis Tudanca ha reivindicado los logros sociales cosechados por los diferentes gobiernos del Partido Socialista a lo largo de la democracia. "Hoy en día todo el mundo puede vivir donde quiera con los mismos derechos, puede tener derecho a una muerte digna, una mujer puede decidir cuándo quiere ser madre, una persona puede casarse con la persona que quiera, los jóvenes con menos recursos pueden estudiar en igualdad de condiciones con becas y se puede circular libremente por el país gracias a las ayudas al transporte", ha enumerado.

"Todo esto ha venido con gobiernos socialistas, por eso se nos cae el alma a los pies cuando vemos que en Castilla y León todo sigue igual tras cuarenta años", ha añadido.