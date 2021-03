Tudanca no está en la tesitura de que fracase la moción de censura

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha asegurado este lunes que no está en la tesitura de que fracase la moción de censura en la que trabajan los socialistas contra el Gobierno de Castilla y León y, tras aclarar que no se trata de un debate nuevo en la Comunidad, ha insistido en la necesidad de un cambio en el Ejecutivo autonómico para responder al clamor de la calle.

De este modo se ha pronunciado Luis Tudanca a preguntas de los periodistas en rueda de prensa sobre la oportunidad del debate de la moción de censura y las posibilidades de victoria. "Si me pusiera en la tesitura de que la moción va a fracasar creo que estaría haciendo un flaquísimo favor a la Comunidad Autónoma. No me pongo en esa tesitura", ha zanjado Tudanca para quien las peticiones de los sectores y de los ciudadanos que le trasladan sus quejas e inquietudes por la situación de la Comunidad son "un motivo más" para presentar la moción.

"Ya sé que los ciudadanos que me paran y me piden que cambiemos el Gobierno cuanto antes no votan en las Cortes. Ya lo hicieron en las elecciones y les engañaron, pero es un síntoma más de la necesidad de cambiar este Gobierno porque no escuchan lo que está pasando calle, no escuchan lo que les dicen. No sólo no escuchan sino que se enfrentan a todos y a todo", ha sentenciado en su argumentación a favor de la moción.

"Nuestra responsabilidad es intentarlo y convencer a aquellos de los que depende que esta moción de censura sea un éxito de esa necesidad, de esa convicción", ha explicado Tudanca que ha puesto sobre la mesa de los procuradores de los que depende el éxito de la iniciativa una disyuntiva: que nadie pierda en Castilla y León o quién gana políticamente con la medida.

En este sentido, ha insistido en que el PSOE de Castilla y León trabaja con "optimismo, discreción y tranquilidad" y "anteponiendo los principios a cualquier otra cosa" para que esa moción de censura sea un éxito "más pronto que tarde" desde el convencimiento de que la Comunidad Autónoma necesita un cambio "de forma imperiosa y urgente".

"Estoy convencido, cada día más de que esa moción de censura es más necesaria que nunca", ha reiterado en alusión a las impresiones que le trasladan los distintos colectivos con los que se reúne e, incluso, la gente en la calle para añadir que no hay "ni un sólo colectivo" que no sea "plenamente consciente" de la necesidad de sacar del Gobierno "cuanto antes a los señores Igea y Mañueco".

"¿Por qué ahora ese debate ha prendido de forma muy importante en la sociedad de Castilla y León? Por el descontento, por la necesidad de una esperanza, porque el Gobierno de los señores Mañueco e Igea le está haciendo un daño terrible a esta Comunidad", ha reflexionado a este respecto el líder de los socialistas, con una referencia concreta a la lucha contra la pandemia del coronavirus y al abandono de muchos sectores económicos y sociales.