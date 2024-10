Tudanca pide que le dejen trabajar "dentro y fuera" por CyL y asegura que no ha recibido ninguna llamada de Ferraz

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha hecho un llamamiento este miércoles a que le dejen trabajar "dentro y fuera" por Castilla y León y ha advertido en concreto de la posibilidad de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, opte por adelantar las elecciones autonómicas que se tendrían que celebrar en febrero de 2026.

"Mi obligación, mi responsabilidad, mi deber y mi único afán es que el partido esté así de preparado y así de fuerte, con la voz de los militantes, por supuesto en nuestro frontispicio, para hacer frente a cualquier eventualidad", ha afirmado en concreto para insistir en la necesidad de que el PSOE de Castilla y León esté "fuerte y unido" si finalmente hay un adelanto electoral.

Dicho esto, ha admitido que le hubiera gustado que le hubieran dejado tener este reto resuelto ante la importancia, ha explicado, de mandar el mensaje a los castellanos y a los leoneses de que los responsables del PSOE de Castilla y León están dedicados a "sus cosas" --las de los ciudadanos--, al menos al 99 por ciento de nuestro esfuerzo y de nuestro tiempo, ha apostillado.

También ha reconocido que la Dirección Nacional del PSOE no le ha llamado después de que la Comisión Federal de Ética y Garantías dejase sin efecto el pasado 4 de octubre la convocatoria del Congreso Autonómico del PSOE de Castilla y León y preguntado sobre si le extraña ha zanjado: "Tanto como me extrañó que no me hubieran llamado antes".

Respecto a su silencio en las últimas semanas, Tudanca ha asegurado que todo lo que hace lo hace "por convicción y voluntariamente" tras lo que ha afirmado que a lo largo de estas semanas ha estado trabajando en asuntos de la Comunidad Autónoma. Dicho esto, apelado a la Asamblea que mantendrá esta tarde con militantes del PSOE de Burgos para dar más explicaciones sobre la situación interna del Partido Socialista.

"Vamos a debatir con toda honestidad sobre lo que ha sucedido, con toda transparencia sobre lo que ha pasado y sobre cuál es nuestro modelo de partido para que el partido de Castilla y León esté unido, esté fuerte y volvamos a ser capaces de ganar las elecciones, como ha sido capaz de hacerlo este proyecto político por primera vez en 30 años", ha avanzado Tudanca respecto a este encuentro con militantes.

"Yo no voy a hacer otra cosa que lo que he hecho durante los últimos más de 20 años de militante del Partido Socialista, trabajar por Castilla y León y trabajar por los valores de mi partido, escuchando siempre la voz de los militantes", ha añadido el socialista que ha asegurado que ha defendido, defiende y defenderá un modelo de partido "con consenso, con diálogo y con acuerdo", para lo que va a escuchar "con humildad" a los militantes recorriendo el territorio de la Comunidad.