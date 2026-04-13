Un turismo atropella a una niña que iba en un carrito en el barrio de El Peral de Valladolid

VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un turismo ha atropellado este lunes a una niña que iba montada en un carrito en el barrio de El Peral de Valladolid capital, según han informado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 1-1-2.

El suceso se ha producido en torno a las 8.17 horas de este lunes en la calle Limonero y por el momento se desconocen el alcance de las heridas que ha sufrido la menor.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional y una UVI móvil.