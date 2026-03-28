El turismo de congresos movió en 2025 casi 32 millones de euros en León

LEÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través del área de Turismo, refuerza su estrategia de promoción turística mediante la realización de un conjunto de acciones dirigidas tanto al canal profesional como al segmento especializado en eventos y congresos MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

En este contexto, a lo largo del primer trimestre del año ha participado en cinco workshops o mesas comerciales en colaboración con agentes de viajes procedentes de los principales mercados emisores nacionales, concretamente de Aragón, Andalucía y Cataluña.

Estas acciones han permitido establecer un contacto directo con profesionales del sector, lo que favorece la generación de oportunidades de negocio, el conocimiento de la oferta del destino y el fortalecimiento de relaciones comerciales, llegando a más de seiscientos profesionales, según ha destacado el Consistorio.

Por otro lado, esta estrategia promocional se ha completado con la participación el pasado fin de semana en el salón de turismo de Barcelona B-Travel, que se suma a las ya celebradas el pasado enero en FITUR y Madrid Fusión, donde León ha contado con un expositor propio.

Esta presencia ha permitido dar visibilidad a la ciudad de León como destino ante un público profesional y final durante tres días, consolidando su posicionamiento en el mercado catalán y generando nuevas oportunidades de promoción.

Asimismo, se ha realizado una acción específica de posicionamiento en el segmento MICE en colaboración con EventoPlus, uno de los principales referentes del sector en España; una iniciativa orientada a potenciar la ciudad de León como sede idónea para la celebración de eventos, congresos y viajes de incentivo, destacando sus infraestructuras, conectividad y oferta complementaria.

Este refuerzo del segmento congresual ha finalizado este pasado jueves, 26 de marzo, con una presentación de León como sede para congresos ante más de 150 decisores de congresos, jornadas y eventos corporativos.

Con este conjunto de acciones, la ciudad de León reafirma su compromiso con la diversificación de mercados, la dinamización del sector turístico y la consolidación de su posicionamiento como destino competitivo y de calidad.

En esta línea, este sector turismo movió el año pasado casi 32 millones de euros en gasto turístico a través de transacciones en TPV (Terminal Punto de Venta) en la ciudad de León.