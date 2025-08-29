UBU Party reúne hata el domingo en Burgos a 150 personas para diseñar y compartir experiencias de 'gaming'

Los organizadores del evento con el rector, José Miguel García, a la izquierda y el vice alcalde, Juan Manuel Manso, tercero por la izquierda. - EUROPA PRESS

BURGOS 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Burgos (UBU) ha organizado junto con Burgos Gaming Club y Abadía tecnología la 15 edición de la UBU Party, que reunirá hasta el domingo en el Polideportivo Universitario, a más de 150 personas para jugar, compartir y realizar experiencias conjuntas de gaming.

Según explicaba uno de los organizadores de Burgos Gaming club, David Arroyo, este viernes es un día dedicado "a los participantes para que puedan montar los equipos". Será a partir de las jornadas del sábado y del domingo cuando haya "muchísima más afluencia".

Arroyo ha indicado que ya han empezado con los "torneos, las actividades, las ponencias de interés" a cargo de creadores de contenido, como Miriam Petricor o Detrás del Telón, entre otras. Se trata de charlas tecnológicas que van "desde la inteligencia artificial hasta el desarrollo de videojuegos".

Por su parte, David Mayor, de Abadía Tecnología, ha destacado la importancia del evento, porque en esta cita se puede ver las "últimas creaciones" en el entorno de los videojuegos, "los creadores, los artistas y un entorno de tecnología" y charlas instructivas de primer orden.

Al evento ha asistido el vice alcalde de Burgos, Juan Manuel, Manso, que también es profesor de la UBU; ha agradecido la tarea de la entidad educativa y de las empresas colaboradoras. Ha subrayado el "compromiso" del Ayuntamiento de Burgos con este tipo de actividades que cree "es importante potenciar y relacionarlas con las titulaciones de la Universidad", que tienen importancia "capital" para el desarrollo de la ciudad.

En este sentido. ha aludido al "plan de talento" que quiere implementar el Consistorio. Y ha subrayado que tiene "líneas que van muy acorde con lo que está haciendo la Universidad", unas acciones que están "en la misma sintonía" y por lo tanto la celebración de este tipo de eventos lo que hace es "potenciar un medio", que a veces es "desconocido" para la ciudadanía, ha indicado Manso.

En la presentación, el rector de la UBU, José Miguel García, ha subrayado que el sector de la tecnología aplicada a los videojuegos "es crítico, estratégico, en continuo desarrollo y cambiante", lo que hace que sea necesario "capacitar" a alumnos para lo que la sociedad va a demandar. Ha recordado que la Universidad de Burgos tiene estudios vinculados como el desarrollo de videojuegos, "como grado universitario y el centro Itaca"; que es puntero para ese desarrollo que la sociedad va a demandar en los próximos años.

García ha precisado que la UBU está trabajando con el Ayuntamiento en este tipo de ámbitos para crear una ciudad en la ciudad, "un ecosistema innovador", que parta de la tecnología, de la inteligencia artificial, y el 'gáming', que va mucho "más allá de los propios videojuegos" para crear un entorno de relación óptimo y relevante.