La UCAV reflexiona sobre la dignidad, el sufrimiento y los cuidados paliativos en la IV Jornada por la Vida

La UCAV dedica a los cuidados paliativos la IV Jornada por la Vida - UCAV

ÁVILA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha realizado un dibujo general sobre los conceptos más importantes en cuidados paliativos, para hablar también de dignidad y sufrimiento en el marco de la IV Jornada por la Vida, una edición bajo el título 'Aprender a cuidar cuando no se puede curar. El cuidado como respuesta al sufrimiento humano'.

En esta ocasión, el programa ha contado con la conferencia Cuidar la vida cuando más vulnerable es, a cargo del médico del equipo de Cuidados Paliativos de la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid Borja Montero y el testimonio Sufrimientos y consuelos de una maternidad especial, ofrecido por la profesora en la UCAV Rosario Ferreira.

La decana de la facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV, Mercedes Sánchez, ha inaugurado esta jornada con la que se realiza "un intento de poder dar sentido al sufrimiento".

El programa, "un espacio abierto a alumnos, profesores, la sociedad abulense y a todos los rincones vía streaming", cuenta con una parte formativa y otra testimonial, "porque nos parece importante ilustrar la teoría con experiencias de vida".

"Esta jornada favorece el encuentro entre profesores y alumnos, más allá del día a día, en un espacio más distendido, que consideramos muy importante para la formación de todos", ha añadido.

Por su parte, Borja Montero ha impartido una conferencia en la que ha hecho "un dibujo general sobre los conceptos más importantes en cuidados paliativos, para hablar también de dignidad y sufrimiento".

Aspectos sobre los que "se necesita una mayor profundización y comprensión, y que orienten nuestra labor profesional". "Desde el área de Medicina en la que me encuentro pretendemos comprender a la persona en su profundidad y en su situación de vida", ha explicado.

Entre los asistentes a la jornada, ha tenido protagonismo el alumnado de tercero del grado en Enfermería de la UCAV. Una de ellas, Elena Zapatera, ha sido miembro del comité organizador, lo que considera "una suerte".

Como alumna, ha asegurado que estas jornadas "ayudan mucho", ya que "enseñan a saber acompañar y cuidar cuando el paciente es mucho más vulnerable y se encuentra en la etapa final de su vida, algo que es clave en la formación y que completa la estancia en la universidad".

La jornada se ha desarrollado este miércoles, 25 de marzo, festividad de la Anunciación del Señor, fecha en la que se enmarca su celebración desde 2023 al considerarse como una cita anual dentro del calendario académico de la UCAV.