UCAV reflexiona sobre pensamiento, cultura y acción en el I Congreso Internacional de Humanismo Cristiano

ÁVILA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado hasta este jueves el I Congreso Internacional de Humanismo Cristiano bajo el título 'Una brújula en un mundo en recomposición', en el que a través de diferentes ponencias y comunicaciones se ha reflexionado sobre pensamiento, cultura y acción.

En la jornada dedicada al Pensamiento se ha reflexionado acerca del humanismo cristiano y su protagonismo en la sociedad contemporánea, y de conceptos como la persona, el Estado o la antropología cristiana. La segunda cita, centrada en la Cultura, ha tratado cómo el humanismo cristiano ha contribuido a transformar el mundo y a configurar civilización, sociedad y ciencia.

Por su parte, la última jornada, dedicada a la Acción, aborda cómo el humanismo cristiano impulsa al ser humano como instrumento de cambio y como constructor de una civilización nueva.

Estas líneas se han desarrollado mediante un programa compuesto por dos ponencias invitadas en cada jornada y una selección de 20 comunicaciones distribuidas a lo largo del congreso y el encuentro ha contado con la participación de expertos de 16 universidades de siete países, con un notable protagonismo de instituciones españolas e hispanoamericanas.

Asimismo, se han registrado cerca de 250 inscritos y esta proyección internacional ha sido posible gracias al carácter online del Congreso, lo que ha permitido crear un espacio de diálogo con perspectivas procedentes de diferentes partes del mundo.

La organización del congreso ha estado a cargo de José Antonio Calvo, director de la cátedra, Carlos Barros de Lis, codirector por parte del Instituto Hervás, y Carmen María Chivite y Alfonso Mateo, miembros de la cátedra.

Por su parte, la periodista Carmen Cardoso ha sido la encargada de moderar las diferentes sesiones que se han celebrado desde el martes y hasta este jueves.