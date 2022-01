UCCL considera que Planas "vuelve a despreciar" a las OPA al no mantener un encuentro con ellas en su visita a CyL

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha criticado este viernes que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha "despreciado" a los "legítimos representantes" de los agricultores y ganaderos en su visita a Castilla y León realizada este jueves ya que no hizo "un hueco en su agenda" para mantener un encuentro con ellos.

UCCL considera, como recalcan en un comunicado recogido por Europa Press, que el ministro tiene "una deuda pendiente con la democracia en el campo ya que está incumpliendo su compromiso de legislatura de medir de forma objetiva la representatividad en el campo".

La organización ha recordado que pidió al ministro del sector, Luis Planas, que durante su presencia en la Comunidad Autónoma, este jueves en Olmedo (Valladolid) y Zamora, "hiciera un hueco en su agenda para mantener un encuentro" con UCCL.

"Lamentablemente no ha querido recibirnos en su 'tourné' por Castilla y León. Este hecho sólo puede deberse a dos circunstancias, o bien el Ministro Planas no sabe lo que es una Organización Agraria Representativa o bien tiene la piel muy fina y no quiere oír lo que los agricultores y ganaderos tienen que decirle acerca de su gestión", han explicado.

En el primer caso, consideran que "tal como tiene ajustada a nivel estatal la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias puestas a dedo, no es de extrañar que no sepa lo que significa representatividad de una OPA a nivel autonómico avalada por los resultados que le dan las urnas en un proceso electoral y democrático".

En el segundo caso, han aseverado que "alguien debería explicarle que cuando se es Ministro de un ramo se deben aceptar las críticas inherentes a su responsabilidad, y valorar y aceptar las propuestas de quienes defienden los intereses de los agricultores y ganaderos".

"Cuando el máximo representante del ramo no quiere recibir a los agricultores y ganaderos algo está pasando", han incidido, al tiempo que se preguntan "cuál era el objetivo de su visita a nuestra tierra".

UCCL hubiera querido que Luis Planas "escuchara de primera mano los muchos problemas que tiene el campo, entre otros, la crisis de los sectores ganaderos, el incremento desmesurado de los costes de producción" y valorara las propuestas que, como legítimos representantes de agricultores y ganaderos, quieren hacerle para "corregir la falta de rentabilidad a la que se están viendo abocadas nuestras explotaciones".