UCCL destaca la "gravedad" del brote de gripe aviar en Valladolid y confía en que los protocolos paren su propagación

El presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid, Valentín García, participa en una concentración para pedir precios justos para el campo

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Campesinos de Valladolid, Valentín García, ha destacado la "gravedad" del brote de gripe aviar que se ha detectado en varias localidades de la provincia que ha afectado a más de 1,9 millones de gallinas, si bien confía en que los protocolos sean capaces de parar esta situación.

En declaraciones a los medios antes de participar en una concentración frente a la Delegación del Gobierno para pedir precios justos para el campo y mostrar su rechazo a la reforma de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, García ha remarcado que el problema en este ámbito se debe a que las "granjas están muy concentradas en una determinada zona, por lo que es más difícil de controlar".

"Nosotros confiamos en que las medidas sean capaces de parar esta situación y estamos expectantes de saber si es posible que no se nos siga expandiendo el foco porque es verdad que la situación es grave", ha expresado el máximo responsable de la organización en Valladolid.