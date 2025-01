UCCL exige a González Corral, entre abucheos, un precio que cubra costes para negociar con las grandes queserías

VALLADOLID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ganaderos de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) han reclamado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, entre abucheos a su llegada a la inauguración de la Feria Agraria en Valladolid,que intermedie ante las "grandes queserías" para que los profesionales del sector puedan negociar con ellas a partir de un precio "que cubra costes".

Los ganaderos han aprovechado su presencia en el recinto ferial, donde habían organizado una nueva movilización, para mostrar su descontento con la Consejería. Efectivos de la Policía Nacional han acordonado la zona a la llegada de la titular del departamento, que ha recibido las críticas del sector por su "inacción" en la gestión de esta crisis. González Corral no se ha parado a hablar con ellos y ha entrado directamente a la Feria donde posteriormente intervenía en su inauguración.

"La leche está caída libre en producción y en ganaderos. Si quieren tener leche dentro de unos años o se comprometen con el sector y pagan un precio al menos que garantice el coste de producción o en cinco años tenemos un desplome de más del 60 por ciento de la producción en Castilla y León. Si no son capaces de verlo son de verdad unos irresponsables, el querer hacer caja en un año va a tener consecuencias desastrosas para la producción en Castilla y León", ha resumido el responsable de la organización agraria, Jesús Manuel González Palacín.

En este punto, ha exigido a la consejera que "levante el teléfono", y "fuerce una negociación". "No que negocie ya precios, pero sí que ponga encima de la mesa el coste de producción. Un coste de producción oficial y ese sea siempre la base de la negociación de todos los precios. No pedimos más que se cumpla la ley de cadena alimentaria y que los ganaderos de ovino puedan seguir viviendo dignamente de su trabajo", ha zanjado.

El responsable del sector ovino en UCCL, José Antonio Martínez Castelo, ha contrapuesto el precio de un kilo de queso en un supermercado de una de las "grandes queserías de la Comunidad" y que estaba ayer a "39.95 euros" frente al 1,10 que le pagan a ellos el litro. "Con esto lo decimos todo", ha apuntado.

Martínez Castelo ha insistido en que los ganaderos no quieren subvenciones. "Pedimos que la leche valga su precio, no queremos más", ha añadido para incidir en que el año pasado "sin pedirlo ni negociarlo, lo pagaron". "¿Este año qué pasa? Que no. Y la única respuesta que tenemos es que hemos tenido dos años buenos. Años buenos ellos siempre, solo hay que ver la industria que han levantado", para finalizar en que la diferencia de estos 30 céntimos que reclaman de más en el precio significan para ellos "vivir o morir".

Por último, la joven ganadera leonesa Laura Martínez ha insistido en que no les dejan "crecer" con un precio de la leche que no cubre costes y con un cordero que les pagan a 5,20, mientras que en la lonja se paga a 7,20 euros.