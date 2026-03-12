UCCL pide a los ganaderos de vacuno de leche que no firmen contratos a la baja ante ofertas "totalmente injustificadas"

Jesús Manuel González Palacín y David Alonso analizan la situación del sector del vacuno de leche - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, y el responsable del sector de vacuno de leche, David Alonso, han aconsejado a los ganaderos que no firmen contratos a la baja ante las ofertas "totalmente injustificadas e inaceptables" que están realizando las industrias lácteas para los próximos contratos que se renovarán a lo largo de este mes.

"Pedimos a los ganaderos que no firmen contratos a la baja; que si alguna industria lleva un contrato a la baja no se firmen porque firmar un contrato a la baja ahora mismo es la ruina del sector", ha pedido en concreto David Alonso que ha animado a los ganaderos a "aguantar la presión" de la industria en un momento en el que no tiene leche ya que ha habido un descenso en la producción en Europa.

Alonso ha insistido en la necesidad de "aguantar la presión" de la industria, a la que ha acusado de querer aumentar sus márgenes a costa de los ganaderos a los que, según ha explicado González Palacín, están ofreciendo contratos de entre 4 y 10 céntimos a la baja, un hecho "totalmente inasumible" en un momento en el que el coste de producción del litro de leche está en 0,55.

"Es decir, lo que cobramos actualmente de media es ahora mismo exactamente igual que el coste de producción", ha criticado el dirigente de UCCL que ha recordado además la "verdadera sangría" de la población activa de este sector que ha perdido más de un 20 por ciento de las explotaciones en los últimos tres años.

David Alonso ha precisado que España ha pasado de 10.700 a 8.500 ganaderos de vacuno de leche mientras que Castilla y León ha bajado de 870 a 605 y ha augurado que a mediados de año estarán por debajo de los 600.

Los responsables de UCCL han recordado además que España es un país deficitario de leche que necesita comprar fuera cerca del 20 por ciento de producto, a lo que han sumado las consecuencias de la "desmesurada" subida de la energía por la actual coyuntura internacional.

González Palacín ha precisado, además, que Italia, en una situación de producción "muy similar" a la española, tiene "una situación privilegiada" respecto a España ya que los ganaderos italianos están cobrando entre un 10 y un 15 por ciento más por su producto.

"Sin embargo, España está muy por debajo a veces incluso de Francia, que es un país que tiene superávit en leche", ha lamentado el dirigente de UCCL que ha cargado contra las industrias a las que ha acusado de "ponerse de acuerdo para pactar precios" y "para iniciar unas bajadas totalmente sincronizadas y armonizadas".

El coordinador de UCCL ha recordado que las industrias fueron denunciadas y sancionadas en su día por "prácticas ilegales" en los precios, tras lo que ha deseado que los ganaderos puedan recuperar "lo que les robaron".

"Lamentablemente las prácticas siguen estando en vigor y creemos que ahora mismo es totalmente inaceptable", ha concluido David Alonso que ha anunciado denuncias a cinco marcas en la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). "Al final lo que quieren hacer es matar al sector y cuando maten al sector ya veremos de dónde sacan la leche, porque visto lo visto, desde luego responsabilidad no tienen ninguna", han sentenciado.