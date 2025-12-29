UCCL reclama contrafuegos "potentes", concentración parcelaria, accesos limpios y quema controlada para evitar incendios

Una imagen de la rueda de prensa de UCCL en la que ha hecho balance del año. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha advertido del daño de los incendios de este verano en el sector por lo que ha reclamado que se "escuche" al campo para que no se vuelva a producir esta situación.

"No puede volver a pasar", ha zanjado su coordinador autonómico, Jesús Manuel González Palacín, durante el tradicional balance que la organización realiza a final del año.

El responsable de UCCL ha explicado que el mensaje que le han trasladado en las asambleas que han realizado en las zonas afectadas era el de que esta situación no podía "volver a pasar". "Me sorprendió porque esperaba que me iban a pedir ayuda, que me iban a pedir dinero, pero el mensaje fue clarísimo. Esto no puede volvernos a pasar. La gente que vive en las zonas sabe perfectamente lo que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar", ha subrayado.

Y eso pasa, ha relatado, por unos contrafuegos "lo suficientemente potentes" para que las llamas "no pasen". También que los accesos estén limpios ya que, en sus palabras, la "mayoría" estaban "intransitables". "Y en los pueblos, evidentemente, un perímetro para que no afecte a los núcleos de población", ha añadido.

También ha considerado "fundamental" la concentración parcelaria en estas zonas. "No podemos gestionar parcelas de menos de media hectárea, es un mosaico. Hay que invertir en concentraciones parcelarias, organizar y ordenar los pastos, primero, para aprovechar mucho mejor los pastos, y segundo, para prevenir incendios", ha añadido.

En este contexto, el responsable de UCCL ha advertido de que las quemas controladas en invierno son "lo mejor" para prevenir estas situaciones, por lo que ha reclamado menos burocracia para que el monte deje de ser "un polvorín".

"La gestión de los montes es responsabilidad de todos, pero los que mejor saben gestionar los montes son los que viven en la zona", ha resumido.