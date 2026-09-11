La UEMC da la bienvenida a los 800 estudiantes de primer curso de sus grados presenciales en el 'Welcome Day'

Los estudiantes que han asistido al 'Welcomw Day' de la UEMC. - UEMC

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha dado hoy la bienvenida a los 800 estudiantes de primer curso de sus grados presenciales con la celebración de su 'Welcome Day', una jornada concebida para facilitar su incorporación a la Universidad.

La jornada ha combinado información académica con propuestas prácticas para que los nuevos universitarios conozcan los servicios de la UEMC, descubran sus opciones de participación y empiecen a familiarizarse con la comunidad universitaria de la que ya forman parte.

Como en años anteriores, los grados del área de Ciencias de la Salud vuelven a ser los más demandados en la UEMC, liderados por Enfermería, Psicología, Odontología, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD). A esto se suma la buena acogida de las nuevas titulaciones incorporadas a la oferta académica, como los grados en Derecho y Educación Primaria, junto al doble grado en CAFD y Educación Primaria, que se estrenan con una respuesta notable por parte del alumnado.

También han registrado una evolución positiva los dobles grados y programas combinados, como Fisioterapia y CAFD o ADE y Organización Industrial.

El acto ha contado con el saludo del rector de la UEMC, David García López, y la intervención de la vicerrectora de Estudiantes y Vida Universitaria, Berta García Otero.

García López ha animado a los nuevos estudiantes a afrontar esta etapa con "ambición, esfuerzo y espíritu crítico", y les ha recordado que la Universidad debe proporcionarles no solo conocimientos y competencias profesionales, "sino también una formación integral como personas".

El rector ha invitado además a los nuevos universitarios a aprovechar todas las posibilidades que la UEMC pone a su disposición más allá de las aulas. "No os limitéis a venir a clase. Aprovechad todo lo que la Universidad os ofrece para aprender, participar, compartir experiencias y descubrir nuevas inquietudes", ha afirmado García López.

Durante la jornada también se ha presentado el Plan de Acción Tutorial (PAT), que acompaña a los estudiantes durante su trayectoria universitaria y les da orientación y apoyo en las diferentes etapas de sus estudios.

La bienvenida a los nuevos estudiantes, que iniciarán sus clases el próximo lunes, se ha desarrollado en un campus que sigue actualizando sus instalaciones. Entre las actuaciones en marcha destaca la ampliación de la Clínica Universitaria, mientras que el aparcamiento del campus ha incorporado nuevas plazas, de mayor tamaño, para facilitar el acceso a las instalaciones.

La jornada ha concluido con aperitivo, sorpresas, regalos y música DJ en la plaza central del campus, donde los nuevos estudiantes han tenido su primer encuentro informal con sus compañeros de curso.