UGT y CCOO no dan por roto el Diálogo Social pero auguran movilización si hay rodillo de la Junta

VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios regionales de UGT y Comisiones Obreras, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, han asegurado que no dan por roto el Diálogo Social en Castilla y León ya que, según han reivindicado, se trata de una conquista de la sociedad de carácter estatutario que "trasciende a las personas", pero han advertido de que habrá presión y movilización si el Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco sigue aplicando "el rodillo" del Bocyl y no cumple los acuerdos pactados.

"Donde haya acuerdo, acuerdo, y donde haya incumplimiento pelearemos", ha asegurado en concreto Vicente Andrés que ha augurado una situación "atípica y anormal" en las negociaciones de los futuros acuerdos del Diálogo Social, a las que CCOO y UGT no van a renunciar en ese objetivo de pactar medidas que beneficien a los castellanoleoneses.

"Va a crear mucha confusión pero cuando se amenaza y se pasa el rodillo tiene que haber una respuesta", ha continuado Andrés respecto al "incumplimiento de una gravedad extrema, consciente y amenazante" de la Consejería de Empleo del acuerdo sobre los ERTE suscrito con el Diálogo Social el 25 de marzo y modificado después también por consenso en lo que los sindicatos consideran una "enmienda" al anterior consejero, Germán Barrios, e, incluso, al propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a quien Temprano ha instado a "coger el toro" por los cuernos y a afrontar este problema en persona.

"Sólo tenemos un Gobierno, no hay dos gobiernos, que de la cara y los problemas se solucionarán", ha continuado Temprano quien, tras acusar a la Junta de no haber sido leal con los agentes del Diálogo Social ni con los trabajadores y los autónomos de la Comunidad, ha sido tajante al pedir al Ejecutivo que sea claro y diga si quiere cambiar de línea y negociar con otros partidos o sectores de la sociedad. "No pasa nada, están en su derecho", ha admitido para acusar al Gobierno de Fernández Mañueco de decir una cosa y hacer otra distinta.

Los sindicalistas han acusado en concreto a Ana Carlota Amigo de haber cambiado las reglas del juego en la primera parte del partido, "sin llegar ni siquiera a la segunda parte", y de usar a 3.000 empresas y a 70.000 castellanoleoneses --40.000 trabajadores afectados por ERTE que no son de fuerza mayor y 30.000 autónomos-- como "cabeza de turco" para poner a prueba a los sindicatos que han responsabilizado a la Junta de las consecuencias que tendrá en términos de empleo.

"¿Con qué cara vamos a ir a los trabajadores de esas empresas con las que hemos llegado a acuerdos y ahora no cuentan con 210 euros al mes? ¿qué le vamos a decir a esa gente que contaban con las ayudas de los ERTE para evitar despidos? Es un tema de máxima gravedad", ha aseverado Temprano quien ha lamentado la "poca credibilidad" que ha demostrado el Gobierno de Fernández Mañueco, una tónica, que, según ha recordado, comenzó con el incumplimiento de la aplicación de las 35 horas que UGT y CCOO separaron de la concertación global por responsabilidad.

Los sindicatos han rechazado asimismo el argumento de la Consejería de Empleo de que se va a disparar el gasto con las medidas acordadas para los ERTE y han recordado que Castilla y León va a recibir fondos del Estado y, este a su vez, de Europa. "No es la misma película que se nos contó", ha continuado Temprano que ha garantizado a todas las personas que se han quedado "en la estacada" por el "tajazo importante" de la Junta para hacer vales sus tesis que UGT y CCOO van a defender sus intereses "cueste lo que cueste".

"No es una cuestión interpretativa, es un incumplimiento claro, una marcha atrás", ha continuado por su parte Vicente Andrés que ha lamentado asimismo la "falta de cortesía" de Ana Carlota Amigo por no haber avisado siquiera a los agentes del diálogo social de la convocatoria del Bocyl con las medidas modificadas cuando se reunieron la tarde antes.

Andrés ha advertido a la Junta de Castilla y León de que con esta "temeridad" se está equivocando si bien ha recordado a Ana Carlota Amigo que aún tiene la oportunidad de rectificar ya que, de lo contrario, habrá un "conflicto serio" porque los agentes sociales no se van a quedar parados. "Es un mal comienzo", ha sentenciado.

A esto han añadido los retrasos en las convocatorias de los acuerdos suscritos en febrero en el marco del Papecyl por lo que han asegurado que los próximos acuerdos contemplarán como criterios claros de concertación contar con presupuesto y la ejecución de lo acordado.