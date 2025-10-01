UGT denuncia "amedrentamiento" en Frenos y Conjuntos al impedir el acceso al comité e intentar arrancar la fábrica

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo, y estudia hacerlo por la vía judicial, por el "amedrentamiento" del director de Frenos y Conjuntos y el impedimento puesto al comité de huelga para acceder a las instalaciones y ha censurado que se intenten arrancar líneas de producción con personal que no tiene estas funciones.

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha asegurado que el director de Frenos y Conjuntos "amedrenta" a los trabajadores para intentar evitar que sigan con la huelga iniciada el pasado lunes, 29 de septiembre, tras los "constantes despidos y amenazas" recibidos por parte del director y el incumplimiento del convenio colectivo al que se acoge la empresa, el del Metal de Valladolid, que obliga a una subida salarial del 3 por ciento en el año en curso que, a fecha de hoy, aún no se ha efectuado.

"La situación ya era insostenible", han afirmado los delegados sindicales de UGT en la empresa, que han afirmado que, además ahora, impiden al comité de huelga acceder a las instalaciones "obstaculizando así el cumplimiento de un derecho fundamental al que se pueden acoger los representantes sindicales".

Por eso, UGT, además de la pertinente denuncia ante la Inspección de Trabajo, estudia la vía judicial para evitar lo que ha definido como "esquirolaje".

No obstante, según explican los delegados sindicales, no es lo único que está haciendo de manera "irregular" porque también está "obligando" a los jefes de turno a arrancar sus líneas. "Sucedió por primera vez el mismo día 29 por la noche y ayer tarde volvió a suceder", ha explicado el delegado de Personal del comité de empresa, Julián Miguel Merino, quien ha asegurado tener grabaciones que lo demuestran.

En esta situación, algunos técnicos y empleados de mantenimiento de calidad sí que están entrando a la fábrica "para desempeñar unas funciones que no son las suyas" con el fin de solventar la ausencia de producción que afecta a fábricas como Iveco o Renault en la Comunidad.

Sin embargo, "la plantilla de producción al completo sigue respaldando la huelga al cien por cien" y aseguran que no van a ceder "hasta que cesen las vejaciones y se cumpla lo pactado en el convenio".

Asimismo, continuarán con las movilizaciones que arrancaron con una concentración a las puertas el mismo día 29 y en todos los cambios de turno y prosigue con diversas movilizaciones como la manifestación que van a llevar a cabo el viernes 3 de octubre desde la Avenida de Burgos hasta la Plaza Mayor de Valladolid a las 10.30 horas.