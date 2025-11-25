UGT denuncia que solo el 30% de las empresas de CyL tienen protocolos de prevención de acoso laboral

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, ha denunciado este martes, que solo el 30 por ciento de las empresas de Castilla y León tienen protocolos de prevención de acoso laboral a pesar de que todas están obligadas por ley con independencia del tamaño de la empresa.

Así, según el registro de 2024, 148.398 las empresas están obligadas a disponer de ellos en la Comunidad. En cuanto a los planes de igualdad, obligatorios para empresas con más de 50 trabajadores, están obligadas a disponer de ellos alrededor de 900 empresas.

Sin embargo, desde la secretaría de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL han advertido de que "apenas el 30 por ciento" de las empresas cuentan con este tipo de protocolo y, en su mayoría, se trata de medianas y grandes empresas que lo incorporan en su plan de Igualdad, registrado por el 70 por ciento de las 900 empresas que están obligadas a tenerlo.

En este sentido, las sanciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo por no contar con el mencionado protocolo, en 2024 se han incrementado en un 33 por ciento y las multas oscilan entre los 751 y los 7.500 euros dependiendo de la gravedad, detalla el sindicato a través de un comunicado.

Por otra parte, el análisis realizado por el sindicato señala que las empresas que carecen del protocolo de prevención del acoso sexual suelen ser "pequeñas, con escasos recursos en la gestión de personal, baja cultura de cumplimiento normativo y poca sensibilización en igualdad".

Así, en Castilla y León los sectores más vulnerables son los de hostelería y turismo, comercio minorista, agricultura y ganadería, cuidados y sanidad privada y la construcción e industria pesada.

Ante esta realidad, Zumalacárregui ha señalado que es necesario "redoblar esfuerzos en todos los ámbitos, ante el avance del discurso y de las políticas negacionistas abanderadas por la extrema derecha y la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral".

Al respecto, ha reclamado una serie de medidas que el sindicato considera "imprescindibles" para luchar contra las discriminaciones laborales por razón de sexo con el fin de combatir la violencia machista que pasan por eliminar la brecha de género en las retribuciones y en la protección social, en la conciliación de la vida familiar y laboral y fomentar el mantenimiento del empleo o en el acceso a puestos de responsabilidad de las mujeres.

Y, para conseguirlo, la secretaria de igualdad advierte de que las empresas están obligadas por Ley a negociar los mencionados protocolos para la prevención del acoso sexual y los planes de igualdad.

Además, el sindicato ha reivindicado la figura de los "agentes de igualdad para que vigilen la implantación y el cumplimiento de las medidas contra la violencia machista negociadas", además de indicar que desde la organización también están llevando a cabo tareas para sensibilizar a las plantillas y mejorar las políticas activas de empleo para las mujeres víctimas de violencia machista.

"Nuestro objetivo es seguir avanzando, día a día, en los derechos laborales y de protección social de las víctimas de las violencias machistas", ha concluido.