UGT y docentes advierten de falta de medios para un 38% más de alumnos con necesidades de atención a la diversidad

De izquierda a derecha, la presidenta de Amalcyl, la responsable de Enseñanza Pública de UGT, el secretario general de Enseñanza de UGT, la expresidenta y miembro de la Asociación de Profesorado de Servicios a la Comunidad y la presidenta de Amalcyl. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT y las tres asociaciones de maestros y profesores que trabajan en la atención a la diversidad han advertido de la falta de medios, recursos y organización para atender a un alumnado con estas necesidades específicas, que se ha incrementado más de un 38 por ciento en los últimos años, lo que eleva su cifra a unos 30.000 en Castilla y León.

Así lo han puesto de manifiesto los responsables de Enseñanza de UGT en Castilla y León, José Antonio Sánchez y Lucía Garrote; las presidentas de las asociaciones de Maestros de Audición y Lenguaje (Amalcyl) y de Profesorado de Orientación Educativa (Apoecyl), Beatriz Blanco y María de las Olas Rodríguez, respectivamente; y la expresidenta y miembro de la Asociación de Profesorado de Servicios a la Comunidad Elena Barriuso.

Todos ellos han coincidido en advertir de la necesidad de una mejora de este servicio y el incremento de profesionales para llegar a atender de manera adecuada a todos los alumnos que lo necesitan ante un "deterioro" de la atención a la diversidad, según ha apuntado José Antonio Sánchez, quien ha expresado el "desasosiego" y "hartazgo" por una situación.

El responsable autonómico de Educación de UGT ha pedido a la Junta que escuche tanto al sindicato como a las asociaciones para no llegar a lo que "temen", que puede ser el "colapso" por "falta de recursos", que podría ser solventada con el acuerdo del 22 de septiembre de mejoras de las condiciones laborales y docentes, que se encuentra abierto.

En este contexto, Beatriz Blanco ha advertido de que la atención a la diversidad "no es un privilegio" sino "un derecho" y ha apuntado que los profesionales en lenguaje y la comunicación --base de todo el aprendizaje-- son encargados de prevenir, de detectar y de trabajar en las dificultades que aparecen en el alumnado.

"Sin embargo, la realidad es muy preocupante", ha explicado Blanco, quien ha asegurado que muchos alumnos no reciben la atención que necesitan por parte de profesorado especialista al no haber suficientes recursos en los centros educativos, cuando llevan años trasladando a la Administración educativa sus propuestas.

Estas pasan por tener en cuenta "a todo" el alumnado con necesidades y no solo "a una parte", que se apueste por la prevención desde la etapa de Infantil, "clave" de evitar dificultades futuras y que haya profesionales de audición y lenguaje en todas las etapas, incluida Secundaria, pero también que se reconozcan sus funciones.

CAMBIOS SOCIALES

Por su parte, Elena Barriuso ha explicado que los profesores de servicios a la comunidad (PSC) son los encargados de trabajar y abrir protocolos ante situaciones de negligencia, vulnerabilidad social o de convivencia en los centros y, sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio social ante la que hay una "necesidad imperiosa" de estos profesionales ante la "amplia gama" de problemáticas de salud mental, bienestar emocional o precariedad.

Barriuso ha aclarado que dotan de recursos o, al menos, exponen los recursos existentes a las familias, pero ha asegurado que hay una falta de profesionalidad porque apenas existen profesores de este tipo en Castilla y León, con cerca de un 19 por ciento de centros sin ellos, pero a la vez hay una alta "sobrecarga" con medias jornadas o centros que comparten a estos docentes, con programas temporales, plazas que "desaparecen" y una falta de estabilidad.

Además, ha apuntado que son los profesores que trabajan en la coordinación con servicios como Acción Social y Sanidad, por lo que precisan de un modelo "estable" de coordinación, frente a lo que hay es un "exceso de burocracia" y falta de continuidad. A todo ello, ha añadido, se suma la necesidad de realizar una prevención, cuando ahora se trabaja cuando hay una "urgencia" y "muchas veces se actúa tarde.

En la misma línea, la presidenta de Apoecyl, María de las Olas Rodríguez, ha insistido en que los servicios de orientación están "saturados" y en los últimos años se han incrementado los alumnos con necesidades más específicas, que requieren apoyo más individualizado, en un 38,4 por ciento (6.500 alumnos más).

"Ha subido exponencialmente", ha afirmado Rodríguez, ha asegurado que hay más detección de alumnado con TDAH, dislexia, altas capacidades o Trastorno del Espectro Autista, entre otras, lo que hace que se incremente "exponencialmente" el número de informes de orientadores, lo que lleva a un nivel "casi de saturación" porque estos especialistas tienen otros muchos ámbitos de actuación.

"Al final es una cuestión casi de matemáticas, para que toda la población lo entienda", ha asegurado la presidenta de Apoecyl, quien ha puesto como ejemplo un centro medio de entre 450 y 500 alumnos, que cuenta con tres profesores para cada asignatura como Lengua, Matemáticas o Tecnología, pero sólo un orientador para atender necesidades que no sólo son de apoyo educativo, sino las de bienestar emocional, que "colean" desde la pandemia y se incrementan con el uso de las redes sociales como las autolesiones, la ansiedad en los niños o depresión.

Rodríguez considera que las casuísticas que aborda el orientador no pueden depender de echar "horas y horas" y de su buena voluntad para que los informes lleguen a familias y donde se precisan.

ADAPTACIÓN NORMATIVA

Además, ha incidido en que se han producido muchos cambios legislativos en el sistema educativo, pero la normativa sobre las funciones que tienen los servicios de orientación o los profesores especialistas data de 2012. Así, frente a muchos cambios en el derecho a la atención a la diversidad y a las diferencias individuales no se está en disposición de asumir con toda la carga de trabajo que se tiene, por lo que cree que se pierde una "oportunidad" de atender a la diversidad.

Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública de UGT, Lucía Garrote, ha explicado los "diez imprescindibles" de la atención a la diversidad que recogen todas estas reclamaciones que quieren trasladar a la Junta, a la que pedirán una reunión cuando se conforme Gobierno.

Así, se pide una dotación de especialistas que asegura la atención a todo el alumnado con necesidad específica, incorporar especialistas de diferentes perfiles en los equipos de orientación para atender nuevas necesidades como TEA o altas capacidades o la validación de los informes en la base de datos ATDI durante cualquier momento del curso escolar, ya que se trata de una realidad cambiante, con el cambio de especialistas que se requiera.

Asimismo, reclaman un establecimiento y un reconocimiento de las funciones de este tipo de profesorado, una reducción de las plazas itinerantes y compartidas, una sistematización de todos los elementos preventivos para que sean más continuos y un incremento del personal especialista que permita bajar las ratio de atención de alumnado.

Además, Garrote ha reivindicado la dotación del personal no docente como puedan ser auxiliares técnicos educativos, fisioterapeutas, intérpretes de lengua de signos y ha insistido en la actualización de la normativa autonómica para que se ajuste a la situación actual.

Los responsables del sindicato y de las asociaciones han pedido esta actualización normativa y reconocimiento de las funciones para que, en función de las necesidades de atención, se establezcan los recursos necesarios y se llegue a atender a todo el que lo necesite porque, a pesar de que han reclamado datos sobre el personal existente, no se llega a conocer.

A este respecto, han apuntado que lo que se pretende que es que todo el alumnado al que se está atendiendo con el esfuerzo de los maestros que se compute a la hora de dotar de personal, que es cuando se conocerán las necesidades reales de los centros y cuántos especialistas hacen falta en cada uno de ellos.