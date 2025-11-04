UGT incide en que se han superado los 100.000 parados pero destaca que es el mejor octubre de la serie histórica

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGT Castilla y León, Antonia Isabel Guerrero, ha incidido en que la comunidad autónoma ha vuelto a superar la barrera de los 100.000 desempleados tras el incremento de 2.545 parados en el mes de octubre, la mayor subida en datos absolutos del país.

La sindicalista ha recordado que en octubre culminan contratos temporales en el sector agrícola y en el sector servicios que han soportado en este caso el mayor porcentaje del incremento del desempleo mientras que la construcción y la industria han registrado datos más positivos.

"Sólo el sector servicios representa el 70 por ciento del total", ha precisado Guerrero que ha significado no obstante que la cifra de parados del mes de octubre representa "los mejores datos" para el décimo mes del año, lo que ha atribuido a la última reforma laboral.

Por otro lado, ha advertido de que el mercado laboral en Castilla y León sigue marcado por la temporalidad ya que el 60 por ciento de los contratos son temporales "y la mayoría recae en las mujeres que también soportan la precariedad no deseada".

La vicesecretaria general de Políticas Públicas de UGT Castilla y León ha insistido en la importancia de un mercado laboral justo y con empleos de calidad, estable y con salarios acorde a la media nacional y ha llamado a avanzar en la reducción de la jornada laboral y en reforzar la protección frente a los despidos.

También ha pedido políticas públicas de empleo que atiendan las necesidades de las personas más vulnerables, entre las que ha situado a las mujeres, a los jóvenes y los desempleados de larga duración, y adaptada a la realidad autonómica para lo que debe tener en cuenta la despoblación en el medio rural y el envejecimiento de la Comunidad. Finalmente, ha reivindicado el diálogo social como una herramienta fundamental para consensuar una hoja de ruta que permita mejorar el mercado laboral.