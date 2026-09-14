UGT no descarta movilizaciones al acusar a la Junta de "esconder debajo de la alfombra" los problemas de los docentes

1116675.1.260.149.20260914121504 Lucía Garrote (i) y José Antonio Sánchez, antes de la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT iniciará un proceso de "escucha activo" con los docentes para dar "voz" a sus problemas al entender que la Junta los esconde "debajo de la alfombra", de ahí que no descarte "ningún tipo de movilización" para reivindicar que "existe otro modelo educativo" que el que plantea la Administración autonómica.

El sindicato, a través de sus responsables del área José Antonio Sánchez y Lucía Garrote, han hecho un repaso de la situación que viven los profesores en este inicio de curso, donde han denunciado la "elevada tasa de interinidad" y que difiere de los datos presentados por la consejera María Pardo. "Ellos presentan un relato, pensando que es único, pero que difiere del nuestro", ha apostillado José Antonio Sánchez.

En este sentido, Lucía Garrote ha apuntado que la tasa alcanza el 21 por ciento en el Cuerpo de Maestros, por el 9,4 anunciado por la Junta, y del 36 por ciento en Secundaria, muy por encima del 17,31 por ciento que avanzó la consejera. "Estos datos evidencian que es necesario hacer más atractiva y mejorar la profesión y el sistema de oposiciones, cuidando a los opositores, los tribunales y los administrativos que trabajan en él", ha añadido.

En este punto, José Antonio Sánchez ha justificado en la "falta de transparencia" de la Consejería la diferencia en las tasas de interinidad de una y otra institución. "Es muy sencillo, solo hace falta saber los docentes que hay y las vacantes que se ofrecen para saber cuáles son los que más responden a la realidad", ha subrayado.

En cuanto a las vacantes de interinos, 7.800 en todos los cuerpos, la responsable de Enseñanza Pública de UGT ha explicado que son parciales un 33 por ciento en Maestros y un 44 en Secundaria y que, alguna de ellas, se han adjudicado el mismo día en el que comenzaba el curso lectivo, algo que "no es lo mejor" para organizar este inicio escolar.

REIVINDICACIONES

Sánchez ha enumerado los frentes que los docentes tienen abiertos con la Consejería y ha advertido del "hartazgo" que hay entre estros profesionales. "Somos un colectivo cuya vocación ha tapado todas las carencias, pero ya notamos su hartazgo", ha incidido para recordar que hay señales evidentes de ello y que se refleja en informes como PISA. "Luego nos llevamos las manos a la cabeza", ha sentenciado. Sin embargo, ha considerado que se está "a tiempo" si de verdad se trabaja sobre ello.

En este punto ha apremiado a la consejera a aprobar un plan estructural de reformas en los centros educativos para adaptarles a la nueva realidad climática, ya que, hasta el momento, a su juicio, solo se han puesto "parches".

También ha apremiado a una subida salarial, al tener el complemento autonómico "congelado desde hace 20 años". "Todas las subidas salariales que han recibido los docentes han venido dadas por los incrementos salariales que ha hecho el Gobierno central a través de la subida de los funcionarios. Castilla y León lleva sin reconocer salarialmente a sus trabajadores desde 2006. Vamos a terminar el curso, si no los últimos, los penúltimos", ha reiterado.

De ahí que haya exigido a la Junta compatibilizar la carrera profesional con los sexenios, al ser los docentes el "único" personal de la Administración autonómica que lo hace. "Hasta en tres ocasiones las Cortes han instado a la Junta a hacerlo. No solo desoye a los docentes, también al Parlamento", ha reiterado.

Por otra parte, ha insistido en que la burocracia continúa siendo una "carga" para el profesorado, en especial para los tutores, sobre todo en el Cuerpo de Maestros, al que les han subido el salario "20 euros" pero no les han dado "tiempo, que es lo que más necesitan".

Una situación parecida atraviesan los mayores de 55 años en su "transición hacia la jubilación" con medidas que no solucionan problemas, al igual que ha lamentado que la mesa de seguimiento no haya tratado ni los permisos ni las licencias. Una situación que se reproduce en la atención a la diversidad, donde faltan recursos por lo que ha pedido que todo el alumnado "compute" a la hora de calcular los profesionales que se necesitan en este área.

"La consejera dijo que no había reivindicaciones de los docentes que no se haya cumplido. Pues yo le acabo de recordar algunas. Perdemos oportunidades de ser valientes, de realmente apostar por la educación, apostar por los docentes. Y así no vamos a ningún lado. Es que luego salen los informes y nos llevamos las manos a la cabeza", ha argumentado.

ACOSO ESCOLAR

Por último, sobre los datos que ofreció ayer la Junta de convivencia escolar y en los que confirmó 112 situaciones de acoso durante el curso 2025-2026, Sánchez ha apelado a la Consejería a dotar a los centros de los recursos necesarios para "prevenir", que es la "parte fundamental de todo esto".

"Cuando tú metes recursos, cuando tienes gente trabajando en ello, la posibilidad de la prevención es mucho más rápida. Si tú tienes un aula con 27 alumnos, es muy difícil que tú puedas observar qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos un equipo de orientación completamente saturado, a lo mejor no pueden trabajar sobre ese alumnado. Si tenemos unos tutores que son la primera barrera para atender el acoso escolar sobrecargados de burocracia es imposible que puedan detectarlo. Al final se trata de creer en la Educación. Y para ello hay que invertir y dotar de los recursos necesarios", ha concluido.