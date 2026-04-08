UGT pedirá subir salarios y reducir jornada laboral para 7.200 empleados en el próximo convenio de supermercados de CyL

En primera fila, la secretaria del Sector de Comercio y Grandes Almacenes de UGT, Nathalie Ríos, (izquierda) y el secretario general de la FSMC de UGT Castilla y León, Héctor Yágüez Martín (tercero por la izquierda) . - EUROPA PRESS

VALLADOLID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT reclamará una subida de salarios que permita recuperar el poder adquisitivo perdido y una reducción de la actual jornada laboral para los 7.200 empleados acogidos al convenio de medianas superficies comerciales en Castilla y León.

Así lo han señalado el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT Castilla y León, Héctor Yágüez Martín, y la secretaria del Sector de Comercio y Grandes Almacenes en la Federación, Nathalie Ríos Redondo, en el marco de una asamblea con un centenar de delegados para la analizar el transcurso del IX convenio colectivo del sector 2021-2026 y empezar a hablar del próximo, que se empezará a negociar a principios del año que viene.

En este marco, Yágüez ha incidido en que estas superficies trabajan 7.200 personas, el 80 por ciento de ellos mujeres, pero no por que sea un sector "feminizado" tiene que ser "precarizado" y por ello se reúnen con tiempo para analizar la situación dada la caducidad del convenio a final de este año.

El responsable sindical ha asegurado que los beneficios empresariales y la productividad crecen, también en este sector de supermercados, por lo que considera que se tiene que producir una distribución de esos beneficios económicos y unas mejoras "sustanciales" porque en el periodo de vigencia del convenio que está a punto de finalizar se ha producido una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

"Queremos que eso se revierta, se mejoren las condiciones, incluso sería necesario, bajo nuestro punto de vista, introducir cláusulas de revisión salarial para garantizar que el poder adquisitivo no se pierda", ha asegurado Héctor Yágüez, quien también ha señalado incluso la conveniencia de introducir cláusulas para mantener las diferencias salariales entre las categorías.

En este sentido, ha explicado que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hacen que en algunos convenios todas las categorías se encuentren en el mismo rango salarial, algo que considera que no puede ser así porque no podría haber carreras profesionales, algo que entiende que las empresas compartirán porque poder avanzar en la empresa supone una motivación para los trabajadores.

SOLUCIÓN PARA AMBAS PARTES

Héctor Yágüez no ha concretado el porcentaje de subida salarial que podría proponerse en la negociación colectiva porque "aún es pronto" y, aunque ha recordado que en el sexto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) se habla de entre un 4 y un 5 por ciento, lo que pretenden es "involucrar a la patronal en una solución que satisfaga a ambas partes" teniendo en cuenta que el SMI se acerca mucho a las categorías mayoritarias.

"Hay una frase que utilizamos mucho, que salario mínimo, trabajo mínimo. Entonces, entiendo que la otra parte entenderá que no, que quiere trabajadores que estén implicados en el funcionamiento de las empresas", ha matizado.

Otra cuestión que ha señalado como "fundamental" a la hora de negociar el convenio es la reducción de la jornada de trabajo, que actualmente se sitúa de media en las 39,2 horas, con alguna diferencia entre provincias.

A este respecto, ha afirmado que en este sector se puede reducir y en el sindicato consideran que se debe hacer porque redundará en unas mejores condiciones para los trabajadores y en un aumento de la productividad para las empresas.

"Esperamos que sean sensibles porque nosotros entendemos que los supermercados tienen que estar abiertos y tienen que funcionar, pero lo que tenemos claro es que no tienen que estar siempre las mismas personas trabajadoras en ellas", ha añadido.

Además del tema salarial y la reducción de jornada, el secretario general de la Federación ha apuntado que también quieren abordar en la negociación del convenio otras cuestiones como la salud y la seguridad en los centros de trabajo, la prevención y en el tratamiento de los problemas psicosociales.

RELEVO GENERACIONAL

Por su parte, Nathalie Ríos, tras insistir en la necesidad de incrementar los salarios ante las subidas de todos los gastos y precios, ha incidido en otro de los problemas que considera hay que abordar en el convenio como el relevo generacional.

"Nos encontramos en una situación crítica", ha afirmado Ríos, quien ha concretado que en compañías con otros convenios en el mismo sector implican a los trabajadores con incentivos sobre los resultados empresariales, lo que supone una "fuga" hacia estas compañías, sobre todo en el caso de personas con una formación específica como en los departamentos de perecederos, pescadería, carnicería, charcutería, etcétera.

Así, la secretaria del Sector Comercio ha señalado que el objetivo es hacer el convenio "atractivo" con el fin también de evitar esta fuga de profesionales porque todas las empresas buscan a estos trabajadores

Ríos ha añadido que quieren intentar que haya un diálogo para sentarse, ver la realidad que hay "hoy en día" y poder revisar salarios y condiciones porque no sólo se habla de los sueldos, sino también de otras cuestiones importantes como la conciliación porque hay empresas que tienen determinados descansos y fines de semana "de calidad", que también es un atractivo, porque hoy "todo el mundo" contempla la conciliación familiar y laboral.