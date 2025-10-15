UGT respalda el proyecto de Tvitec en Cubillos (León) y exige un plan de reindustrialización para El Bierzo

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en Castilla y León (UGT FICA CyL) ha expresado su respaldo al proyecto de altos hornos de función de vidrio de la empresa Tvitec en el polígono del Bayo, en Cubillos del Sil (León), y ha exigido un plan de reindustrialización para la comarca de El Bierzo, "golpeada por un abandono masivo industrial, con pocas expectativas de creación de nuevas empresas".

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha manifestado su apoyo "a todo tipo de inversión que conlleve una industrialización en la comarca de El Bierzo, así como un empleo estable y de calidad", sobre todo en este momento en el que se produce dicho "abandono".

En este contexto, UGT FICA ha expresado su respaldo a este proyecto de Tvitec, que contaría con un préstamo de 135 millones de euros del Gobierno estatal y con el que se espera que genere alrededor de 300 puestos de trabajo directos y alrededor de 600 o 700 indirectos.

Además, ha apuntado que estos altos hornos estarían en producción los 365 días del año durante 25 años, ya que se trata de un proyecto "de gran envergadura" que, según el sindicato, "supone un cambio en la situación laboral que esta comarca está sufriendo, así como una estabilidad en el empleo de los trabajadores en Tvitec de cara al futuro".

Asimismo, la federación ha respaldado a su sección sindical en Tvitec en el mantenimiento de los cauces estables de comunicación con la dirección de empresa "porque eso es lo que está permitiendo mejorar las condiciones económicas y laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de la planta, siempre a través del diálogo, el consenso y la responsabilidad".

Por último, UGT FICA ha reclamado a todas las administraciones "una verdadera reindustrialización para la comarca de El Bierzo, tras una transición energética que ha resultado fallida y que ha dejado este territorio sin alternativas".