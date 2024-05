UGT señala a la Junta por avisar de sus inspecciones a concesionarias de residencias de atención a la dependencia

Lamenta las malas condiciones laborales de los trabajadores y que las empresas paguen por no pedir bajas cuando están enfermos



VALLADOLID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado a la Junta por avisar a las empresas concesionarias de residencias de cuándo van a recibir inspección, lo que sirve, a su juicio, para enmascarar las "malas condiciones" que atraviesan tanto los trabajadores como los usuarios.

"Las inspecciones de trabajo solamente actúan bajo llamada a los centros y ese día funciona al cien por cien, pero el resto del tiempo nadie sabe lo que está pasando a estos usuarios", han evidenciado el secretario regional de Servicios Públicos UGT, Tomás Pérez Urueña, y la secretaria sector Sociosanitario y Atención de Dependencia del sindicato, Pilar Gutiérrez, en rueda de prensa para informar de la situación de las personas que trabajan en residencias de atención a la dependencia.

Pérez Urueña ha denunciado la "connivencia cada vez más acentuada entre la inspección y la Junta". "De poco te vale firmar un convenio dando ventajas retributivas y laborales a unas trabajadoras si luego las empresas las incumplen", ha añadido para incidir en que "no hay una inspección que vigile las condiciones tanto de los usuarios como de los trabajadores de estas residencias".

El responsable sindical además ha denunciado que las empresas bonifican, con entre 50 y 100 euros, a los trabajadores para que no soliciten su baja laboral cuando se encuentran enfermos. "Como el sueldo es irrisorio, muchos lo hacen. ¿Qué significa? Que van a trabajar con gripe, que van a trabajar con catarros, que van a trabajar con enfermedades que pueden contagiar a los usuarios", ha ahondado.

De ahí, ha subrayado la "importancia de una buena inspección", ya que si no existe se deja que las propias empresas "se autovigilen". "Es decir, estamos dejando campo libre absolutamente a los lobos para que se coman todas las ovejas", ha apostillado.

Pilar Gutiérrez ha detallado que todas estas inspecciones siempre se producen "bajo llamada" y en turnos de "mañana, nunca de tarde o noche". Además, incide en las malas condiciones del trabajador. "El salario no es bueno, las bajas no se cubren porque se ofrecen contratos parciales que no llegan a los 1.000 euros y a tres turnos. Además el personal que llega no es cualificado", ha descrito, por lo que ha dibujado un escenario laboral precario, con un "personal desbordado" y con residencias donde no "se cumplen las ratios", algo que se magnifica, a su juicio, en los centros dependientes de entidades religiosas.

En este punto, Pérez Urueña ha recordado que la dependencia es la única 'pata' del estado del Bienestar donde "prácticamente el cien por cien depende de empresas privadas, pero con dinero público". "Hemos dejado la dependencia en manos de empresas, pero no empresas como había al principio de la ley, sin ánimo de lucro... en la dependencia están las grandes constructoras porque es un negocio, porque reciben un dinero de lo público que nadie vigila como se gasta. Y es lo que queremos denunciar, un estado de Bienestar donde no se inspecciona lo que se hace con el dinero público nunca puede funcionar", ha zanjado.

Para el dirigente sindical, la Dependencia solo se utiliza como "propaganda política" y advierte de que se está volviendo "a las novelas de Dickens, de Palacio Valdés y de Pérez Galdós: al asilo". "La es un derecho, no una obra de caridad", ha concluido.