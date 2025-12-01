La ULE aborda mañana en una conferencia la impronta de la minería en el paisaje leonés

La Facultad de Filosofía y Letras de la ULE acogerá la conferencia 'Minería y Paisaje'. - ULE

LEÓN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El salón de grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá mañana la conferencia 'Minería y Paisaje', en la que el catedrático emérito de Geografía Física José María Redondo Vega, ampliamente recocido en el estudio y análisis del paisaje de la orografía de la provincia, abordará la impronta de la actividad minera en el territorio leonés.

Durante su intervención, Redondo Vega analizará también las interrelaciones entre los procesos extractivos y el medio físico. Su exposición ofrecerá una visión rigurosa basada en una extensa trayectoria investigadora desarrollada durante más de cuatro décadas.

Al término, el autor presentará la obra 'Geomorfología de León: ejemplos significativos de procesos y formas de relieve', un libro editado por el Servicio de Publicaciones de la ULE que recoge 124 ejemplos de formas de relieve repartidos por toda la provincia, acompañados de descripciones y fotografías representativas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Este volumen constituye una "referencia" para comprender la diversidad geomorfológica leonesa, con explicaciones sobre formas estructurales, kársticas, fluviales, glaciares, periglaciares y de origen antrópico, entre otras, ofreciendo una visión muy completa sobre la geografía leonesa.

La ponencia, programada para las 11.00 horas, es la última actividad prevista en el ciclo de Geografía 'Tres figuras esenciales de la Geografía de León comparte su legado', organizado por el departamento de Geografía y Geología y que ha contado con la participación de los catedráticos Lorenzo López Trigal y José Cortizo Álvarez.