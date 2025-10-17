La ULE acoge la 'Watch Party' del CitizenCon 2025, el mayor evento mundial de videojuegos Star Citizen y Squadron 42

Equipo organizador de la CitizenCon 2025 con los desarrolladores americanos en la ULE. - ULE

LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE) ha acogido la 'Watch Party' oficial en España de la CitizenCon 2025, el mayor evento mundial anual en el que la compañía Cloud Imperium Games presenta las principales novedades de sus videojuegos de simulación espacial Star Citizen y Squadron 42.

Tradicionalmente este evento se celebra de forma presencial durante dos jornadas en ciudades como Manchester o Los Ángeles. Sin embargo, en la presente edición se ha apostado por un formato completamente online, bajo el nombre de CitizenCon Direct, con una retransmisión en directo de dos horas que se ha seguido desde todo el mundo.

Para acompañar esta nueva modalidad, la compañía seleccionó nueve países en los que se organizaron Watch Parties, enviando a desarrolladores de su sede en Manchester para compartir la experiencia con las comunidades locales, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

España fue uno de los países elegidos, con la Escuela de Ingenierías de la ULE como escenario, que citó a un centenar de personas llegadas de diversos puntos del país para disfrutar de la retransmisión, intercambiar impresiones y debatir sobre las novedades presentadas.

La presencia de Dave Haddock y Will Weissbaum, integrantes del equipo de narrativa de Cloud Imperium Games, añadió un valor especial al encuentro. Ambos destacaron por su cercanía y participación activa con los asistentes, ofreciendo su apoyo y compartiendo su experiencia en el desarrollo de los juegos.

PREMIOS.

Horas antes de la CitizenCon Direct tuvo lugar la entrega de premios de la 'Game Jam 2025', organizada por la Asociación de Desarrollo de Software (ADS) de la Escuela de Ingenierías. El acto estuvo presidido por su vicepresidente, Rubén Becares Álvarez y contó con la colaboración de los cuatro desarrolladores indie españoles Arkaivos, ezCaos, MuntiDev y VampiriconValley, los tres últimos miembros del jurado.

Charlie_6, creador del videojuego 'Black Hole Runner', se alzó como ganador de la competición en una edición que contó con cuatro proyectos participantes, cuya calidad fue aplaudida por todo el jurado.