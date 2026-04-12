La ULE acogerá el viernes la XII edición de las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León

Cartel informativo de las XII Jornadas de Investigadoras de Castilla y León con los ponentes y detalles del evento en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) se convierte el próximo viernes, 17 de abril, en sede de la XII edición de las Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, un encuentro científico anual organizado de forma conjunta por las cuatro universidades públicas de la Comunidad.

Con más de 200 personas inscritas, estas jornadas, que se desarrollarán en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales, tienen como objetivo principal "el reconocimiento de la investigación que lideran las mujeres" junto "al fomento de su participación en el ámbito científico", especialmente en disciplinas STEM, puesto que el encuentro se "consolida como un espacio de intercambio, colaboración y proyección" entre personal investigador en distintas etapas de su carrera.

Tras once ediciones, las jornadas se han "afianzado" como una de las "principales citas científicas" de Castilla y León y se han convertido en un "referente a nivel nacional" en materia de "igualdad y excelencia investigadora".

El programa de esta edición incluye la participación de investigadoras de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. En concreto, en representación de la ULE participarán la doctora María Lastra y la profesora Penélope García, quienes compartirán espacio con la doctora Cristina Sáez de la Universidad de Salamanca, la doctora Nohemí Sala de la Universidad de Burgos y la doctora Raquel Lebrero de la Universidad de Valladolid.

A lo largo de la jornada, que iniciará a las 18.30 horas, se desarrollarán presentaciones de más de 50 investigadores junior de las cuatro instituciones académicas, además de sesiones de póster entre las que destaca una sesión especial para estudiantes de bachillerato de excelencia de Castilla y León, ya que se busca el acercamiento de la investigación a las "vocaciones científicas emergentes".

También se presentará el denominado 'Project Corner', el cual es un espacio dedicado a la exposición de proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas europeas, nacionales y regionales, así como iniciativas que se desarrollan en colaboración con empresas del territorio.

El encuentro concluirá con una mesa redonda centrada en el emprendimiento femenino bajo el título 'De la idea a la acción: obstáculos, ayudas y éxito', la cual reunirá a investigadoras, directivas y expertas en innovación, transferencia y liderazgo.

Este debate contará con la presencia de la investigadora de la ULE y cofundadora de DentaLE Biomédica, Vega Villar, junto a la CEO de Moving Robots, Eva Santamarta; la fundadora de Mussa Marketing, Elisa Chamorro; la presidenta de ASELE, Noelia Rodríguez y la investigadora Senior en el CENIEH, Paula García.