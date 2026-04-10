La ULE aprueba nuevos Estatutos por unanimidad, un resultado "inédito" que le permitirá adaptarse al marco de la LOSU

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), durante la reunión del Claustro celebrada este viernes en la que se han aprobado los nuevos Estatutos. - ULE

LEÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Claustro universitario de la Universidad de León (ULE) ha aprobado este viernes el proyecto de Estatutos por unanimidad, un resultado "inédito" en el seno de la Institución académica, que sustituye al texto vigente desde el año 2003 y que permite ajustar el marco normativo conforme a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

El apoyo unánime al texto pone de manifiesto la capacidad de la comunidad universitaria para alcanzar consensos amplios desde la pluralidad, así como la solidez de un proceso basado en el diálogo y el entendimiento.

Así lo ha señalado este viernes la rectora de la ULE, Nuria González, que ha hecho hincapié en el elevado grado de participación, el consenso y el rigor que han marcado un proceso que ha culminado en la aprobación de un nuevo marco de funcionamiento de la Universidad. "Refleja la madurez institucional para afrontar de manera unida los restos de futuro, quiénes somos como comunidad universitaria y cómo queremos avanzar", ha recalcado.

Según ha expresado, no solo es importante el texto que se aprueba , sino la forma en la que se ha construido, basada en el respeto institucional y la voluntad de entendimiento, lo que refuerza la legitimidad de los Estatutos y permite integrar posiciones diversas, garantizar derechos y ordenar el funcionamiento de la Institución con una visión de futuro.

La aprobación de los nuevos Estatutos supone adaptar la Universidad de León al nuevo marco de la LOSU, con la modernización de su organización y el refuerzo de su autonomía y su forma de gobernarse, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además, se incorporan principios de transparencia, eficiencia en la gestión y una mayor participación de toda la comunidad universitaria para alinear la Universidad con los retos actuales en docencia, investigación y transferencia de conocimiento.

TRABAJO "RIGUROSO Y COMPROMETIDO"

La rectora ha trasladado su agradecimiento a todas las personas que han participado en la elaboración del texto y ha puesto en valor el trabajo "riguroso, constante y comprometido" de la Comisión Claustral, así como del conjunto de miembros por sus aportaciones y sentido institucional a lo largo de todo el proceso.

En este contexto, ha reconocido de manera especial la labor del presidente de la Comisión Claustral, Miguel Ángel Tesouro, por su impulso al diálogo y al consenso; de la secretaria general, Pilar Gutiérrez Santiago, por la coordinación del proceso; de la delegada de la rectora para la Reforma Estatutaria y Coordinación Normativa, Marta González Aparicio, por el trabajo desarrollado; del asesoramiento jurídico del letrado Álvaro Pacho y del asesor legal, Casimiro González.

Con la aprobación del nuevo marco normativo la Universidad inicia una nueva etapa marcada por una "clara" vocación de servicio, tal y como ha destacado Nuria González. Con este paso la ULE avanza con una hoja de ruta "clara", asentada en el consenso y en una concepción de la Universidad basada en la participación, la responsabilidad institucional y el compromiso con la sociedad "hacia un futuro que ilusiona".