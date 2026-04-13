La ULE celebra las Jornadas de Puertas Abiertas hasta este miércoles, que reunirán a cerca de 1.800 alumnos

Numerosos estudiantes asisten en el Campus de Vegazana de la Universidad de León (ULE) a las Jornadas de Puertas Abiertas. - ULE

LEÓN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acoge hasta este miércoles las Jornadas de Puertas Abiertas, una de las citas "clave" del calendario académico que permitirá a cerca de 1.800 estudiantes y docentes acercarse a la realidad universitaria.

Desde primera hora de la mañana de este lunes el Campus de Vegazana, en León capital, ha comenzado a llenarse de jóvenes llegados de centros educativos de toda la provincia de León, así como de Palencia, dispuestos a descubrir la oferta formativa, así como el ambiente, los espacios y las oportunidades que pone a su disposición la ULE.

La jornada se ha iniciado con una breve charla informativa en la que se ha presentado la oferta académica de la Universidad, que alcanza los 41 grados y los cinco doble grados en las cinco ramas del conocimiento, y que el próximo curso se ampliará con la incorporación del Grado en Medicina.

En la sesión los participantes han recibido información sobre el proceso de acceso y matrícula a la Universidad, así como detalles sobre las pruebas de la PAU o los programas de movilidad internacional que ofrece la ULE y se les ha proporcionado un kit informativo adaptado a este proceso con material útil para las pruebas de acceso y recursos digitales para consultar la oferta académica, que incluye datos como las ponderaciones de cada titulación o las notas de corte.

Esta primera toma de contacto ha estado guiada por el vicerrector de Actividad Académica, Julio Abad, y ha contado con la participación de la rectora de la ULE, Nuria González, que ha dado la bienvenida a los estudiantes, a la par que les ha animado a afrontar esta etapa "decisiva" con confianza, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

EL TALENTO EN LAS AULAS

En este sentido, González ha recordado el talento que se genera en las aulas de la ULE, con ejemplos "claros" como Pablo Álvarez y Sara García, seleccionados como astronautas de la Agencia Espacial Europea, o el biotecnólogo César de la Fuente, referente internacional en el desarrollo de medicamentos mediante Inteligencia Artificial (IA).

Posteriormente los estudiantes han realizado visitas guiadas por las diferentes facultades y escuelas, donde han participado en talleres y actividades prácticas, han asistido a clases y han recorrido laboratorios, en una experiencia pensada para mostrar de forma directa cuál es el día a día de la Universidad.

Además, la jornada ha contado con la participación de numerosas asociaciones de la ULE como la Cohetería, la Tuna o el Club Maker, junto a entidades como el Instituto Confucio o el Centro de Idiomas, que forman parte activa de la vida universitaria.

Las jornadas incluyen también sesiones dirigidas a madres y padres, "conscientes de que la orientación académica es una decisión compartida y acompañada". Hoy y mañana las jornadas se celebran en el Campus de Vegazana, en la capital leonesa, mientras que el miércoles se llevarán a cabo en Ponferrada para ofrecer una visión completa de su realidad académica, científica y cultural.