La ULE convoca un concurso de fotos sobre los incendios para concienciar y preservar el recuerdo del patrimonio arrasado

Cartel del concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León. Antes, durante y después' convocado por la ULE. - ULE

LEÓN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha convocado el concurso fotográfico 'Memoria de los incendios en León. Antes, durante y después' con los objetivos de preservar el recuerdo del patrimonio arrasado y promover la conciencia natural.

La iniciativa invita a la ciudadanía a capturar la realidad del patrimonio natural y cultural de la provincia antes del fuego, el impacto de los incendios del pasado verano y el estado del territorio tras su devastación.

Con este certamen la Universidad pretende asimismo reafirmar su compromiso con las zonas afectadas y suma una nueva acción a su labor de concienciación y recuperación ambiental, en la misma línea que otros proyectos ya consolidados como los desarrollados por el recién constituido grupo de trabajo Gestión Integral de Incendios Forestales (ULEgif).

El concurso, impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes a través del área de Cultura, cuenta con una dotación total de 1.200 euros y busca preservar la memoria visual del desastre ecológico ocurrido entre agosto y septiembre de 2025, además de promover una mayor sensibilidad social ante las pérdidas sufridas por el territorio, tanto a nivel natural, patrimonial como cultural.

El certamen se organiza en tres categorías (antes, durante y después de los incendios), cada una con una sección abierta al público general y otra reservada a la comunidad universitaria. Se otorgarán seis premios de 200 euros, uno por cada sección y las obras ganadoras pasarán a formar parte de la colección institucional de la ULE.

Las fotografías ganadoras, junto con una selección de imágenes elegidas por el jurado, pasarán a formar parte de una exposición fotográfica que se podrá visitar entre enero y marzo de 2026 en el Ateneo Cultural El Albéitar y en el Campus de Ponferrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

BASES

Podrán participar personas de cualquier nacionalidad mayores de 18 años, con un máximo de una fotografía por categoría. Las imágenes, originales e inéditas, deberán enviarse en formato digital entre los días 20 de noviembre y 9 de diciembre de 2025 al correo recsac@unileon.es.

Las fotografías presentadas deberán versar sobre la riqueza del patrimonio natural y cultural de la provincia de León y las importantes pérdidas provocadas por la ola de incendios del pasado verano y podrán ser en blanco y negro o en color.