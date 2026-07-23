La ULE despide a César Álvarez, referente de Historia Medieval y uno de los impulsores de la Facultad de Filosofía

César Álvarez. - ULE

LEÓN 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) despide al catedrático César Álvarez Álvarez, uno de los grandes referentes de la Historia Medieval española y una de las figuras que contribuyó decisivamente a construir los estudios de Humanidades en la Institución, impulsor de la Facultad de Filosofía y Letras.

Su fallecimiento en el día de ayer supone la pérdida de un investigador de reconocido prestigio, especialista en el estudio de la Casa de los Condes de Luna y en la edición de fuentes documentales medievales, cuya trayectoria académica resultó "determinante" tanto para el desarrollo de la investigación histórica como para la consolidación de la actual Facultad de Filosofía y Letras.

Vinculado a León desde los años del antiguo Colegio Universitario, formó parte, junto a Eloy Benito Ruano, del grupo de medievalistas procedentes de la Universidad de Oviedo que impulsó la implantación de los estudios de Historia en León y sentó las bases de la actual Facultad de Filosofía y Letras, de modo que se convirtió en una de las figuras que marcaron los primeros años de la Universidad.

A lo largo de su carrera desempeñó distintas responsabilidades académicas, entre ellas la Dirección del departamento, además de impulsar algunos de los primeros proyectos y grupos de investigación en Historia Medieval.

Quienes compartieron con él décadas de docencia e investigación coinciden en recordar su "extraordinaria capacidad de trabajo, su rigor científico y una calidad humana que dejó una profunda huella en varias generaciones de profesores y estudiantes", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"ENORME CALIDAD HUMANA"

"César fue una persona de una enorme calidad humana y un universitario ejemplar. Trabajó incansablemente para construir los estudios de Historia Medieval en León, formando a generaciones de investigadores y dejando una huella que sigue muy presente entre quienes fuimos sus compañeros y entre quienes hoy continúan su legado", ha recordado Gregoria Cavero, compañera durante décadas de César Álvarez.

De entre sus principales líneas de investigación destacó el estudio de la Casa de los Condes de Luna, uno de los grandes linajes nobiliarios del antiguo Reino de León, cuya influencia política, económica y territorial resultó determinante durante la Baja Edad Media. Su labor fue decisiva para la recuperación, catalogación y estudio del Archivo de los Condes de Luna, un fondo documental de "extraordinario" valor histórico que permanecía en Francia y cuya incorporación al patrimonio documental leonés abrió nuevas posibilidades para el conocimiento de la historia medieval del antiguo Reino de León.

Especialista en la edición de fuentes documentales medievales, César Álvarez desarrolló además una intensa labor investigadora centrada en la historia del Reino de León y de sus instituciones; participó en la catalogación del Archivo Histórico Municipal de León y fue autor y coordinador de numerosas publicaciones de referencia sobre la historia leonesa y sus monarcas, por lo que contribuyó de forma decisiva a enriquecer el conocimiento del pasado medieval del territorio.

SU MAGISTERIO

La ULE ha destacado que su magisterio "trascendió ampliamente" su producción científica. Dirigió tesis doctorales, impulsó proyectos competitivos de investigación y mantuvo, incluso después de su jubilación en 2011, una estrecha vinculación con el grupo de Historia Medieval de la Universidad de León, acompañando a investigadores que hoy continúan con el desarrollo de esta disciplina desde la propia Institución y otras universidades.

"Con el fallecimiento de César Álvarez desaparece una de las figuras que contribuyeron a construir los cimientos de la Universidad de León y a consolidar una escuela de Historia Medieval reconocida dentro y fuera de España. Su legado académico, investigador y humano permanecerá en las generaciones de estudiantes, docentes e investigadores que encontraron en él un maestro, un compañero y un referente", ha concluido la ULE.