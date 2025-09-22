La ULE despide a la estudiante fallecida por atropello en Nápoles, ejemplo de "entusiasmo, talento y valentía"

Acto en homenaje a la estudiante de la ULE fallecida en Nápoles, celebrado este lunes en la Facultad de Económicas y Empresariales de León capital. - EUROPA PRESS

LEÓN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha despedido este lunes a la estudiante de 20 años fallecida en la madrugada del pasado viernes tras sufrir un atropello en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus, con un acto de homenaje en el que se ha destacado que la joven representaba los valores de "entusiasmo, talento y valentía".

Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio y se ha colocado un ramo de flores en la entrada a la Facultad de Económicas y Empresariales, donde la estudiante cursaba el Grado de Turismo.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha expresado el dolor de la institución universitaria por la pérdida de Saray Arias cuando "empezaba a disfrutar de su sueño", de la beca Erasmus. "Saray representaba los valores de esta Universidad: el entusiasmo, el talento. Las personas que la conocían así lo transmiten y por eso queremos rendirle homenaje", ha recalcado.

Tras guardar un minuto de silencio, el acto, al que han asistido decenas de compañeros y amigos de Saray Arias y diferentes representantes de la ULE, ha tomado la palabra el decano de la Facultad de Económicas y Empresariales, José Ángel Miguel Dávila, quien ha asegurado que el pasado viernes al recibir la noticia fue "el peor" día de su vida" desde el punto de vista de la gestión académica.

"La vida nos da reveses que son difíciles de superar", ha apuntado y ha trasladado un fuerte abrazo a la familia de la joven y a todos sus allegados. "Con actos como estos, por pequeños que sean, podemos, por lo menos, aunque el sufrimiento seguirá existiendo, intentar que sea un poquito más leve. Estamos con la familia; estamos con los allegados", ha subrayado.

Finalmente, ha agradecido el afecto y las condolencias recibidas en los últimos días. A continuación, se ha colocado un ramo de flores a las puertas de la Facultad de Económicas y Empresariales en recuerdo a Saray Arias.

"UN DÍA DE LUTO".

Nuria González ha manifestado tras concluir el acto de homenaje que hoy es "un día de luto" para la Universidad de León, que "en todo momento" ha pretendido apoyar a la familia y aportar todas las facilidades posibles en estos "duros momentos".

Además, ha reiterado que Saray representaba los valores de la ULE: el entusiasmo, el talento y la valentía de irse a un país distinto del suyo, con un idioma diferente y querer vivir esa experiencia a través de una beca a Erasmus "que se le truncó a los pocos días de llegar".

"En la universidad estamos consternados, ha sido un fuerte golpe y desde aquí lo que queremos es enviar las condolencias, algo que ya hemos hecho, a la familia, a los compañeros y a los profesores y decirles que vamos a estar ahí en todo momento para lo que necesiten", ha finalizado.