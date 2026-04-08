La ULE edita el libro 'Entre dos aguas', que analiza las poéticas hispánicas contemporáneas

Portada del libro 'Entre dos aguas. De poética y poéticas hispánicas contemporáneas', editado por la Universidad de León (ULE). - ULE

LEÓN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha editado el libro 'Entre dos aguas. De poética y poéticas hispánicas contemporáneas', que ha sido coordinado por Alfredo Saldaña y Nacho Escuín.

La obra reúne, en una primera parte, los textos (poéticas y poemas) seleccionados por sus propios autores: Antonio Gamoneda, Hugo Mujica, Eduardo Scala, Olvido García Valdés, Piedad Bonnett, Eduardo Milán, Andrés Sánchez Robayna, Tomás Sánchez Santiago, Roger Wolfe, Antonio Méndez Rubio, Eva Vaz y Miriam Reyes.

En la segunda parte de la obra, titulada 'La Crítica', acompañan a esos aportes trabajos de Alfredo Saldaña, Olga Sanz, Eva María Martínez Moreno, Antonio Pérez Lasheras, Arturo Borra, Celia Carrasco Gil, Javier Helgueta Manso, Cristina Bartolomé Porcar, María Paz Guerrero, Lucía Lizarbe, José Ojara, José Francisco Ruiz Casanova, José Manuel Trabado, Mariano Domingo, Cristina Jiménez Gómez, Nacho Escuín, Sonia San Román y Miguel Ángel Muro, Graciela de Torres Olson y Sofía Morante Thomas.

'Entre dos aguas. De poética y poéticas hispánicas contemporáneas' es una publicación que pretende dar testimonio de unas propuestas al mismo tiempo singulares y poco atendidas en el panorama de la crítica de la poesía más reciente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El libro ha surgido en el marco de las actividades programadas desde el Laboratorio de Investigaciones Literarias Abisal Margen, grupo de investigación reconocido por el Gobierno de Aragón para el periodo 2023-2025.

La publicación, financiada por el Gobierno de Aragón, tiene 662 páginas y su formato es de 23 centímetros en encuadernación rústica cosida. Se puede adquirir por 28 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE.