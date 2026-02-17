La ULE expone hasta el 27 de febrero 'Técnicamente, máquinas', sobre la relación entre tecnología, memoria y experiencia

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acoge la exposición 'Técnicamente, máquinas'. - ULE

LEÓN 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) alberga hasta el próximo día 27 de febrero la exposición 'Técnicamente, máquinas', una propuesta que reflexiona sobre la relación entre tecnología, memoria y experiencia a través de distintos dispositivos mecánicos.

La muestra está comisariada por el grupo Die Klammer, integrado por los alumnos egresados Javier Calderón y Guillermo Martín y plantea un recorrido en torno a las máquinas de escribir no solo como herramientas técnicas, sino como mediadoras de procesos culturales, sociales y creativos.

El Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco del 'Ágora de las Humanidades: más allá de las aulas', ofrecerá mañana a las 13.00 horas un encuentro abierto en el que se profundizará en las claves conceptuales de la exposición, los procesos de trabajo y las líneas de investigación que la sustentan.

A partir de la recuperación de máquinas de escribir retiradas a inicios de los años 2000 con motivo de la computerización y la pérdida de utilidad, se plantea un discurso que reflexiona acerca de las ideas de la obsolescencia de la tecnología, el cambio de las formas de escribir y la acumulación de materiales destinados al olvido o la destrucción, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El recorrido atraviesa el descubrimiento en los sótanos de las máquinas, la catalogación y la recuperación en el hall del edificio donde se encuentra expuesta una pequeña parte de las más de 50 almacenadas.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Asimismo, con la exposición se ha diseñado un programa de actividades complementarias que amplían y activan los contenidos de la muestra desde diferentes enfoques, en el que se incluyen, además de la citada charla, un taller y un concierto experimental.

El viernes día 27 de febrero se celebrará un taller de aproximadamente una hora de duración con un grupo intergeneracional y de voluntarios del área correspondiente de la Universidad. La actividad propone invertir los roles habituales en los talleres tecnológicos y serán las personas mayores quienes enseñen a los jóvenes el funcionamiento y uso de las máquinas que formaron parte de su experiencia laboral. El taller concluirá con un ejercicio de escritura colectiva utilizando una de las máquinas plenamente funcionales.

Finalmente, para cerrar la exposición, ese mismo día a las 14.00 horas, tendrá lugar una breve intervención sonora experimental con máquinas de escribir en colaboración con el grupo de creación contemporánea de Juventudes Musicales-Universidad de León. En este espacio se buscará generar una pieza conjunta en la que instrumentistas y máquinas funcionen como un solo ensemble.