La ULE impulsa la innovación en la enseñanza de la lengua en la etapa 0-3 años de las Escuelas Infantiles Municipales

Representantes de la ULE y del Ayuntamiento de León durante la visita realizada a una de las formaciones en la Escuela Municipal de La Asunción. - ULE

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha iniciado una formación específica para las educadoras de las Escuelas Infantiles Municipales de León centrada en estrategias de enseñanza de la lengua oral y escrita fundamentadas en la evidencia científica, con el fin de reforzar la calidad educativa en la etapa de cero a tres años.

Se trata de la microcredencial universitaria en 'Diseño, Implementación y Documentación de prácticas efectivas para el aprendizaje de la lengua oral y de la lengua escrita en Educación Infantil', que busca dotar a las profesionales de herramientas para planificar actividades adaptadas a la normativa educativa, aplicar estrategias didácticas que favorezcan la comprensión y producción oral y escrita, así como registrar de manera sistemática los resultados de su trabajo en el aula.

Esta iniciativa da continuidad a la experiencia "pionera" impulsada por el grupo de investigación Eviprade de la ULE, orientada a introducir prácticas pedagógicas innovadoras basadas en la investigación en alfabetización emergente, competencia plurilingüe y enfoque comunicativo del aprendizaje de la lectura y la escritura en el primer ciclo de Educación Infantil, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

En la microcredencial participan doce educadoras de las cuatro escuelas infantiles municipales, entre ellas las de la escuela infantil La Asunción, que recientemente recibió la visita de la vicerrectora de Emprendimiento, Empleabilidad y Formación Permanente, María José Vieira Aller, y la concejala de Bienestar Social y Juventud, Vera López, para conocer de primera mano el desarrollo de la formación.

La visita fue guiada por las directoras de la microcredencial, María Dolores Alonso-Cortés y María Benéitez Bayón, que explicaron la importancia de adaptar las prácticas a la etapa 0-3, trabajando con materiales como álbumes ilustrados y secuencias didácticas planificadas. Durante la jornada las educadoras realizaron lecturas en voz alta, pausadas y comentadas, para promover la formulación de hipótesis, inferencias y recapitulaciones, además de comenzar a introducir actividades de escritura y comunicación oral adaptadas a la edad.

"Se trata de aproximarse a la lectura, a la escritura y a la comunicación oral con metodologías informadas por la evidencia. Los resultados empíricos demuestran que, si se trabaja desde el inicio con estrategias de comprensión, autorregulación y formulación de hipótesis, se prepara el terreno para futuros aprendizajes", ha destacado Alonso-Cortés.

REFORZAR LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de la interacción constante con las profesionales para evaluar la efectividad de cada estrategia, adaptar las actividades a las necesidades reales del aula y reforzar la transferencia de conocimiento de la investigación a la práctica educativa diaria.

El programa formativo forma parte del programa Microcreds, financiado con fondos Next Generation y canalizado a través de la Junta de Castilla y León y su diseño responde, según ha destacado la vicerrectora, a necesidades reales detectadas por las instituciones colaboradoras, en este caso el Ayuntamiento de León. "Este programa es un ejemplo de cómo la universidad puede transferir conocimiento al ámbito profesional y contribuir a la recualificación de las educadoras en activo", ha señalado Vieira.

Con esta iniciativa la Universidad de León refuerza la formación del profesorado en activo y garantiza que las buenas prácticas basadas en la investigación lleguen directamente al aula, contribuyendo a que los niños y niñas de 0 a 3 años accedan a experiencias de aprendizaje de la lengua oral y escrita más efectivas y de calidad.