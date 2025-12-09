ULE y Laboratorios SYVA convocan el XXIX premio para tesis doctorales sobre sanidad animal, dotado con 18.000 euros

Dependencias de Laboratorios SYVA, que convoca junto a la ULE el premio para tesis doctorales sobre sanidad animal. - ULE

LEÓN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) y Laboratorios SYVA han convocado el 'XXIX Premio Internacional SYVA 2026' para tesis doctorales sobre sanidad animal, dotado con 18.000 euros, cuyo plazo para presentar las candidaturas se abrirá el próximo día 15 de diciembre.

El galardón reconocerá la mejor tesis doctoral realizada sobre cualquier aspecto de la sanidad animal, aunque está específicamente proyectado sobre la microbiología, inmunología, enfermedades infecciosas o enfermedades parasitarias de los animales. Las tesis han tenido que ser defendidas en los cursos 2023-2024 y 2024-2025 en cualquier país europeo o haber sido trabajos en los que SYVA esté representada a través de sus filiales y distribuidores.

Se trata de un premio que fue creado como fruto de un convenio establecido por la Universidad de León (ULE) y Laboratorios SYVA, con la finalidad de incentivar la formación científica de los estudiantes universitarios en el referido ámbito de conocimiento.

El premio es único en su género, tanto por su cuantía económica como por el prestigio que ha ganado gracias a la "excelente" calidad de las tesis doctorales premiadas en las anteriores ediciones y el nivel de exigencia aportado por los componentes de los tribunales calificadores, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

Según las bases de la convocatoria, podrán concurrir todas las tesis doctorales realizadas y defendidas entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2025 dentro del campo de la sanidad animal.

SOLICITUDES

Las solicitudes deberán presentarse en formato electrónico a través de la página web que Laboratorios SYVA habilitará a tal efecto, https://award.syva.es, y en la que los candidatos podrán encontrar un formulario para facilitar la recogida de datos y la entrega de documentación.

Además de los datos personales y una copia de la tesis en su versión final, se deberá aportar la relación de trabajos científicos originados por la tesis y publicados en revistas referenciadas, así como los premios, distinciones y galardones obtenidos.

El tribunal será nombrado por la ULE, su decisión será inapelable y estará fundamentada en un juicio razonado de valor básico, fundamental y aplicado del trabajo de la tesis doctoral.

ASPECTOS A VALORAR

Será igualmente considerada su originalidad, repercusión en el ámbito científico y contribución al conocimiento, prevención y control de las enfermedades transmisibles de los animales. La propia tesis doctoral tendrá un valor relativo del 75 por ciento y la producción científica directamente derivada un 25 por ciento.

La resolución de la tesis doctoral ganadora se hará pública antes del 14 de abril de 2026 y la entrega del Premio se producirá en el acto solemne en el que la Universidad de León celebrará su festividad patronal, San Isidoro, el día 26 de abril.