La ULE publica 'Los cuentines de la abuela Blanca', un libro escrito en patsuezu

LEÓN 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de León (ULE) ha dado a conocer el libro titulado 'Los cuentines de la abuela Blanca', en el marco de la colección de la Cátedra de Estudios Leoneses (CELe), que presenta la peculiaridad de estar escrito en patsuezu, un dialecto del asturleonés.

La publicación está integrada por quince relatos de María Blanca Berdasco González, con ilustraciones de Raquel O. Lanza, la colaboración de Carmen G. Ordás y el diseño y maquetación de David Aller Llamera.

Se trata de un libro "para niños de todas las edades" que, tal y como ha explicado la autora, permitirá a los lectores encontrar aquellos cuentos que contaban los abuelos y las abuelas del 'Vatse de Tsaciana' y alrededores, con los animales como protagonistas; algunos cuentos clásicos versionados para adaptarlos al momento actual y algunos otros de la propia autora con temáticas variadas.

Los quince relatos están divididos en tres bloques denominados 'Los cuentines de mieu padre', 'Los cuentos de la mía infancia' y 'Los mieus cuentos'. Blanca Berdasco ha señalado que de niña tuvo la suerte de que su padre "tuviera una paciencia infinita" y que, además, fuera "un gran contador de cuentos", según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

También ha relatado la manera en que su amiga Guadalupe Lorenzana la animó a que, cuando se jubilase, escribiera un libro de cuentos en patsuezu. "Aunque parezca mentira nunca tuve tiempo de finalizar esta labor", ha apuntado y ha agregado que ahora, transcurridos tres años, el libro ya está impreso y a la venta.

"PECULIAR" ESTILO LITERARIO

En la introducción, Guadalupe Lorenzana destaca el "peculiar" estilo literario de la autora, en el que aprecia tres características: narrativa perfectamente estructurada, orden en la redacción y meticulosidad en el relato. "Blanca apura hasta el último detalle, nada se escapa en la lectura porque ahí está milimétricamente contado", ha puntualizado.

El libro tiene 83 páginas y se presenta con ilustraciones en color. Se puede adquirir por 12 euros en librerías especializadas o en la propia página web de la ULE.

El patsuezu es un dialecto del asturleonés hablado tradicionalmente en la comarca de Laciana (León) y en zonas de Asturias como Somiedo, Degaña y Cangas de Narcea. Se caracteriza por mantener palabras y estructuras latinas antiguas y en la actualidad se intenta recuperar, ya que su uso se perdió en buena medida en el siglo XX.