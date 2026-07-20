ULE, RAE y Asale renuevan el acuerdo para impartir el máster que forma a especialistas de español en todo el mundo

Participantes del Máster de Formación Permanente en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística en León. - ULE

LEÓN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale) han renovado para los próximos cuatro años el convenio que permite impartir el Máster de Formación Permanente en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística, un título propio de la ULE y una de las principales iniciativas internacionales para la formación de especialistas en lexicografía y corrección lingüística del español.

El acuerdo da continuidad al proyecto impulsado hace 14 años por el académico leonés Salvador Gutiérrez Ordóñez, con el objetivo de dotar de reconocimiento universitario a una formación promovida en el marco de la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia Española y la Asale.

Desde entonces el programa académico ha contribuido a formar a más de 300 especialistas que hoy desarrollan su labor en academias de la lengua, universidades, editoriales y centros de investigación de todo el ámbito hispanohablante, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La renovación del acuerdo permite consolidar un proyecto académico de "enorme prestigio internacional" que sitúa a la Universidad de León "en el centro" de la formación especializada en lexicografía y corrección lingüística del español, según ha destacado la coordinadora del programa en la ULE, Milka Villayandre.

En este sentido, ha explicado que el máster no es "uno más", sino que constituye la formación "de referencia" para quienes, en muchos casos, se incorporarán a las academias de la lengua de sus respectivos países. Así, ha destacado, la ULE aporta el aval universitario a una formación impulsada por la RAE y Asale que contribuye a preservar y fortalecer la unidad y la calidad del español en todo el ámbito hispanohablante.

Se trata de un máster que combina una primera fase de formación online, desarrollada entre septiembre y diciembre, con un periodo presencial impartido principalmente en el Centro de Estudios de la Real Academia Española, en Madrid, para culminar en la Universidad de León.

ÚLTIMA EDICIÓN

Precisamente la institución académica leonesa acaba de despedir a los 23 participantes de la última edición del programa. Concretamente, el alumnado procedía de 21 de los 23 países que integran la Asociación de Academias de la Lengua Española, entre ellos Argentina, Chile, México, Filipinas, Guinea Ecuatorial, República Dominicana, Uruguay o Venezuela.

Durante su estancia en León, los estudiantes han estado acompañados por el director de la Escuela de Lexicografía Hispánica, Salvador Gutiérrez Ordóñez; el académico correspondiente de la RAE, José Ramón Morala Rodríguez y la coordinadora del título, Milka Villayandre Llamazares.

En las instalaciones del Centro de Idiomas han puesto punto final a su formación presencial en sesiones centradas en el lenguaje claro, CorLexIn (Corpus Léxico de Inventarios) y tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la enseñanza y al estudio de la lengua. Asimismo, han tenido ocasión de conocer la ciudad de León en un recorrido a pie, con visitas guiadas a la catedral y San Isidoro, así como a Astorga y Las Médulas.

PRÁCTICAS REMUNERADAS

Tras completar esta última fase académica, han iniciado un periodo de prácticas remuneradas en las academias de la lengua de sus respectivos países, donde colaborarán en proyectos de lexicografía, elaboración de diccionarios y estudios sobre la norma lingüística del español.

El Máster de Formación Permanente en Lexicografía Hispánica y Corrección Lingüística se enmarca en la Escuela de Lexicografía Hispánica, promovida por la RAE y Asale, que ha formado ya a más de 300 especialistas en sus distintas ediciones.

En su impartición participan académicos, lingüistas y especialistas de la RAE, de las academias americanas de la lengua, de la Universidad de León y de numerosas universidades e instituciones nacionales e internacionales.