La ULE refuerza la divulgación sobre la Constitución y el conocimiento del origen del Parlamentarismo en León

La Universidad de León (ULE), a través del área de Derecho Constitucional, refuerza su compromiso con la divulgación sobre la Constitución entre la comunidad universitaria y la sociedad leonesa y promueve el conocimiento del origen del Parlamentarismo en León.

En este contexto, el próximo martes día 25 celebrará un acto con motivo del cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución Española, reafirmando de este modo su compromiso con la divulgación de la cultura constitucional entre la comunidad universitaria y la sociedad leonesa.

El acto, que tendrá lugar a las 11.00 horas en el salón de grados de la Facultad de Derecho, incluirá una lectura participativa de artículos de la Constitución por parte de los estudiantes y contará con la presencia de destacados juristas y representantes institucionales.

Se trata, según ha destacado la catedrática María Esther Seijas, de un ejercicio "esencial" de cultura cívica y constitucional, destinado a acercar a los estudiantes, a la comunidad universitaria y al conjunto de la ciudadanía los valores y principios que sustentan el sistema democrático, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El acto contará con la intervención del presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, así como de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Ángela Figueroa Burrieza y del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y exconsejero de Educación, Fernando Rey Martínez, que compartirán sus conocimientos y experiencias en torno a la cultura constitucional.

CÁTEDRA DE PARLAMENTARISMO

El acto servirá también para realizar la presentación oficial de la Cátedra de Parlamentarismo, de la mano del presidente de la Fundación de Castilla y León, Carlos Pollán y la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez.

Esta cátedra nació fruto del convenio que la Universidad y la Fundación y sellaron el pasado mes de febrero en la Real Colegiata de San Isidoro, escenario de las primeras cortes parlamentarias de la historia y que sentaron las bases de la representación y participación política.

La Cátedra tiene como objetivos fundamentales difundir el origen del parlamentarismo, con raíces en las Cortes de 1188 y concienciar sobre la relevancia de las instituciones representativas en el funcionamiento del sistema democrático.

ACERCAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS

Precisamente, desde la Cátedra del Parlamentarismo se ha programado un conjunto de actividades que hacen especial énfasis en acercar el parlamentarismo leonés a los centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la provincia y de la Comunidad y en promover la cultura parlamentaria a través de cursos internacionales o la próxima convocatoria de un premio a los mejores TFG y TFM.

Se trata, según ha señalado su directora, de una Cátedra abierta, participativa e inclusiva, concebida como un "motor activo" de divulgación constitucional y parlamentaria que busca implicar a toda la sociedad en el conocimiento y la comprensión de las instituciones democráticas.