Unicaja asesorará a agricultores y ganaderos desde su espacio en la feria Salamaq

Espositor de Unicaja. - UNICAJA

SALAMANCA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unicaja participará en la 37ª edición de Salamaq, que se celebrará del 3 al 7 de septiembre en el recinto ferial de la Diputación de Salamanca, con un expositor propio en el que ofrecerá asesoramiento especializado a agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias.

Durante la feria, los profesionales de la entidad atenderán consultas relacionadas con la financiación de campañas e inversiones, la gestión y el anticipo de ayudas agrarias y la protección de las explotaciones frente a los riesgos asociados a su actividad.

La presencia de Unicaja en esta cita, uno de los principales encuentros del sector primario a nivel nacional, permitirá reforzar el contacto directo con estos profesionales, conocer de primera mano sus proyectos y analizar las necesidades vinculadas a la modernización de las explotaciones, la incorporación de tecnología, la eficiencia en el uso de los recursos y el relevo generacional.

"Las decisiones de inversión de una explotación están condicionadas por sus ciclos de actividad, sus costes y los riesgos propios del campo. Nuestro objetivo es que agricultores, ganaderos y empresas agroalimentarias encuentren en Unicaja asesoramiento especializado y alternativas ajustadas a cada proyecto", ha señalado el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio.

Asimismo, ha afirmado que Salamaq les permite "escuchar directamente a los profesionales y conocer qué necesitan para modernizar sus explotaciones, proteger su actividad o facilitar la incorporación de una nueva generación al sector".

Como parte de su presencia en Salamaq, Unicaja ha programado en su expositor de 60 metros cuadrados dos encuentros con expertos de referencia para abordar cuestiones de interés para los profesionales del sector.

SESIONES

El primero tendrá lugar este jueves, 3 de septiembre, a las 13.00 horas, y correrá a cargo de Emiliano Jañez Rodríguez, de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), bajo el título 'SAECA: Siempre con el medio rural'. La sesión permitirá conocer mejor el papel de esta entidad en el apoyo al medio rural y en el acceso a la financiación.

El viernes, 4 de septiembre, a las 13.00 horas, será el turno de Sheila Diéguez Vallejo, de Caser Seguros, que ofrecerá la ponencia 'Protección integral para el empresario agropecuario', centrada en la importancia de contar con una adecuada cobertura ante los riesgos asociados a la actividad.

Con esta programación, Unicaja quiere aportar información útil para la toma de decisiones e impulsar el intercambio directo entre especialistas y profesionales del campo.

Unicaja ha asegurado en un comunicado recogido por Europa Press que orienta su oferta hacia "las necesidades específicas de agricultores, ganaderos y empresas agroindustriales, con productos y servicios financieros especializados y asesoramiento para acompañar a los profesionales en las distintas etapas de su actividad".

La entidad ha añadido también que cuenta con experiencia en la gestión y tramitación de expedientes de la Política Agraria Común (PAC) y ofrecer soluciones de financiación vinculadas a estas ayudas, además de alternativas dirigidas a inversiones y necesidades específicas de las explotaciones.

Su oferta se completa con soluciones de seguros agrarios orientadas a reforzar la protección de la actividad. Unicaja facilita, asimismo, el acceso a la línea ICO-Mapa-Saeca, dirigida a profesionales y empresas del sector agrario, pesquero, acuícola y agroalimentario afectados por el actual contexto económico internacional y que prevé una bonificación de hasta 15.000 euros, y, por otra parte, colabora con la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León en el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), destinado a facilitar el acceso al crédito de agricultores y ganaderos de la Comunidad.

La entidad presta también especial atención a las nuevas generaciones que se incorporan al sector, apoyando a jóvenes agricultores y ganaderos a través de soluciones de financiación que contribuyan a impulsar sus proyectos y favorecer el relevo generacional. A esta oferta se suma el apoyo a iniciativas vinculadas a la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de las explotaciones, en línea con la evolución de un sector que busca optimizar el uso de los recursos, avanzar en la eficiencia energética e hídrica e incorporar nuevas tecnologías.