La Unidad Militar de Emergencias organiza el sábado en León 'UMEdula 2026' para fomentar la donación de médula ósea

LEÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Quinto Batallón de la UME organizará este sábado, 19 de septiembre, la campaña para fomentar la donación de médula ósea 'UMEdula 2026', un evento institucional diseñado para sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre la necesidad de inscribirse como donantes en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) que tendrá lugar en el parking de la explanada de la Junta de Castilla y León en la capital leonesa.

El evento se desarrollará en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas y cuenta con la colaboración de entidades como la Asociación Leonesa con las Enfermedades de la Sangre (ALCLES), la Coordinación Autonómica de Trasplantes y el Complejo Hospitalario de León.

Para lograr la máxima implicación ciudadana, la jornada combinará el punto de información y el puesto de socorro del BIEM V, con un programa de demostraciones operativas y una exposición estática.

Los asistentes podrán presenciar exhibiciones dinámicas de rescate vertical y del pelotón cinológico, con perros especializados en búsqueda, así como una muestra de las capacidades técnicas y humanas de la Unidad.