Las unidades de afrontamiento activo del dolor de Sacyl atienden a más de 6.000 pacientes

Profesionales de las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las unidades de afrontamiento activo para el dolor crónico de la Atención Primaria de Sacyl han atendido ya a más de 6.000 pacientes desde su puesta en marcha, consolidándose como "pioneras" en España en el tratamiento del dolor sin fármacos y basadas en la educación en neurociencia.

Este dato se ha conocido durante las II Jornadas de Trabajo sobre estas unidades, celebradas en Valladolid, donde decenas de profesionales han debatido sobre las novedades en los tratamientos y el futuro de este modelo asistencial impulsado por la Consejería de Sanidad.

Según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press, se trata de un servicio innovador que aplica un enfoque biopsicosocial con el fin de que el dolor deje de ser el eje central en la vida de los pacientes.

La unidad de Valladolid fue la primera en España y ha inspirado un cambio en la forma de abordar el dolor crónico en el sistema público. Fue impulsada por los fisioterapeutas e investigadores Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán, tras un proyecto de investigación entre la Universidad de Valladolid y Sacyl.

"Entre sus mayores ventajas está que no hay efectos secundarios, no hay medicamentos, sino que la parte activa del tratamiento es el propio paciente, con el objetivo de no sentir dolor", ha destacado Montero.

Actualmente, estas unidades cuentan con 34 profesionales en Sacyl, entre fisioterapeutas, médicos, enfermeras y especialistas en salud mental. Su principio fundamental es tratar a las personas y no a sus diagnósticos, "abandonar el modelo paternalista y apostar por el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones".

El abordaje incluye terapias individuales y grupales con herramientas avaladas por las guías clínicas más actuales como educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, psicoterapia, mindfulness o neuromodulación cerebral.

Además, existe colaboración con investigadores del Instituto de Biología y Genética Molecular (Ibgm) en estudios de imagen cerebral, inmunológicos y epigenéticos, así como con grupos internacionales de Brasil, Bélgica y el Laboratorio de Neuromodulación de Harvard.

Las unidades están ya operativas en Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Palencia y Valladolid, y se prevé su implantación en Salamanca, Zamora, Soria y Segovia.

La importancia de este modelo quedará reflejada en la celebración en Valladolid, del 17 al 19 de octubre, del II Congreso Internacional de Estrategias de Afrontamiento Activo para el Dolor. Memorial Miguel Ángel Galán, que busca consolidar a Castilla y León como referente en este ámbito.

"Las Unidades de Estrategias de Afrontamiento Activo del Dolor de Sacyl son un referente nacional e internacional y contribuyen al cambio de paradigma en el tratamiento del dolor crónico. El objetivo principal es que el paciente recupere su funcionalidad y su calidad de vida", ha concluido Montero.