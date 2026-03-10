UPL fomentará el aumento de viviendas públicas de alquiler social destinadas a familias con recursos escasos

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego (segunda por la derecha), durante su visita a Astorga. - UPL

ASTORGA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

Unión del Pueblo Leonés (UPL) fomentará que se aumente el parque de vivienda pública de alquiler social destinado a familias con recursos económicos escasos para que estas puedan acceder a "una vivienda adecuada en condiciones asumibles".

Así lo ha confirmado este martes la candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, durante su visita a Astorga, donde ha ahondado en la problemática en la que se encuentran los jóvenes al intentar acceder a una vivienda para comenzar su proyecto de vida.

Gallego ha reconocido que la vivienda "es un gran problema" en todos los lugares y ha evidenciado que tanto en el mundo rural como en las ciudades "se deben tomar medidas" para solucionar esta situación. "Nuestros jóvenes, bien formados, se encuentran con trabajos muy precarios y para pagar una vivienda se encuentran obligados a destinar casi el 60 por ciento de su sueldo", ha sentenciado.

Por este motivo, se ha comprometido a impulsar el aumento del parque de viviendas de protección oficial y viviendas tuteladas tanto en áreas tensionadas como en áreas rurales con escasez de viviendas en venta o alquiler, de cara a favorecer el asentamiento de población. También ha abogado por favorecer alquileres asequibles e impulsar la compra joven.

La líder leonesista ha remarcado que el envejecimiento demográfico es uno "de los principales desafíos estructurales" a los que se enfrenta la Región Leonesa y la vivienda debe convertirse "en un instrumento activo de política económica y territorial", según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

PLAN ESPECÍFICO DE VIVIENDA JOVEN

Del mismo modo, ha avanzado que propondrá un plan específico de vivienda joven con mayores bonificaciones en el medio rural y ciudades medianas, además de promover el desarrollo de programas específicos laborales que impliquen una coordinación entre vivienda, empleo e implantación industrial. Así, se ligará el acceso a un puesto de trabajo a la garantía de vivienda, especialmente en sectores estratégicos.

Al mismo tiempo, UPL apostará por agilizar las convocatorias de subvenciones a alquiler, facilitar su tramitación electrónica y ampliar el aval público para jóvenes que quieran acceder a una vivienda, para facilitar su acceso a la hipoteca para la compra, independientemente de si la vivienda a adquirir es nueva o usada.

Gallego ha expresado también la intención de UPL de impulsar incentivos para los propietarios que saquen viviendas al mercado de alquiler, especialmente en zonas tensionadas de la Región Leonesa. En esta línea, ha propuesto un mayor asesoramiento técnico por parte de la administración para facilitar la gestión de ayudas europeas para la reforma de viviendas, especialmente en el medio rural.

REBAJAS FISCALES

"Propondremos la aplicación de rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda en el medio rural o para familias numerosas", ha detallado y ha incidido en la importancia de dotar de internet de alta velocidad a las viviendas que se rehabiliten en el medio rural para facilitar el asentamiento y la fijación de población.

Finalmente, el partido leonesista promoverá la dotación de una línea específica de ayudas para acometer la reforma de viviendas en mal estado, con mayores incentivos para la reforma de aquellas situadas en pequeñas localidades y municipios medianos.

