UPL rechaza "mercadeo de sillones", ve al PSOE consciente de números y pide apoyo a su Ley de Agentes Medioambientales

Alicia Gallego y Luis Mariano Santos de UPL - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha afirmado este miércoles que su formación rechaza entrar en un "mercadeo de sillones" para la Mesa de las Cortes y ha asegurado que ha visto al PSOE consciente de que sus números "van a llegar hasta donde van a llegar". En este contexto, ha supeditado cualquier entendimiento a la búsqueda de apoyos para iniciativas legislativas, con especial urgencia para la Ley de Agentes Medioambientales.

Gallego, que ha mantenido un encuentro con representantes socialistas junto al procurador Luis Mariano Santos, ha explicado que la reunión ha servido para constatar que "los números dan lo que dan", en referencia a la aritmética parlamentaria tras las elecciones del 15 de marzo, tras lo que ha asegurado que no ha habido un ofrecimiento concreto por parte del PSOE de cara a la negociación de la Presidencia de la Cámara.

"Nosotros no queremos entrar en esas expectativas de si tú me das y yo te doy; no queremos que esto se parezca a un mercadeo porque no entramos a ese juego", ha aseverado.

La dirigente leonesista ha incidido en que la prioridad de UPL ha sido trasladar la necesidad de agilizar la Ley de Agentes Medioambientales ante la proximidad del verano. Según ha detallado, han buscado el compromiso del grupo socialista para sacar adelante esta normativa, así como otras iniciativas que quedaron pendientes en el mandato anterior, como la ley de violencia de género, sobre la que UPL ya presentó enmiendas en su día.

Asimismo, la secretaria general ha analizado la actitud del PP ante las negociaciones para conformar el parlamento, cuyo Pleno de constitución tendrá lugar el próximo martes 14 de abril, y ha dado por hecho que existen negociaciones de los 'populares' con Vox y Por Ávila.

En este sentido, ha señalado que si Vox ofrece al PP la ayuda necesaria para evitar una Presidencia socialista, "ya es abrir la puerta definitivamente" a que los 'populares' tengan todas las posibilidades de controlar la institución.

Finalmente, Gallego ha reiterado que UPL no ha pedido nada "a cambio de nada" ni se ha centrado en el reparto de puestos en la Mesa, ya que la formación mantiene su postura de no generar expectativas de pactos vinculados a cargos institucionales, por lo que ha insistido en que su actividad se ciñe exclusivamente al impulso de su agenda legislativa.