Uprising Studios crea 'Toymaker: Threads of Joy', un videojuego de 'crafting' ambientado en la Salamanca de 1911

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y David Iglesias, cofundador de Uprising Studios, han presentado este lunes 'Toymaker: Threads of Joy', un videojuego de 'crafting' (fabricación) y gestión inspirado en la ciudad.

Ambientado en la Salamanca de 1911, el jugador regenta la tienda, crea y vende peluches, y entabla relaciones con distintos vecinos y clientes, personajes únicos inspirados en la ciudad.

La historia del videojuego se inspira en la leyenda de la Cueva de Salamanca, permitiendo a los jugadores recorrer dos caminos narrativos: el del maestro y el de la dama. Este planteamiento combina la creación artesanal con mecánicas de simulación, gestión de tienda y novela visual, en un entorno lleno de referencias históricas y culturales.

El estudio planea lanzar el videojuego en 2026 en PC a través de la plataforma Steam, donde ya se puede reservar, pero antes deberá terminar de financiarse a través de su campaña de micromecenazgo que saldrá pronto y que también se puede seguir a través de la plataforma Kickstarter.

"En el futuro, se planea llevar este juego a más plataformas para que sea accesible a un público más amplio", como ha asegurado el también director de arte de Uprising Studios, David Iglesias.

Tal y como ha señalado el primer edil de Salamanca durante su presentación, esta colaboración forma parte del impulso del Ayuntamiento dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Salamanca, cofinanciado al 33 por ciento por el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno de España.

Presentar un videojuego "no es lo habitual", ha señalado Carbayo, pero "dice mucho de los cambios que se están llevando a cabo en Salamanca" ha resaltado.

En el nuevo videojuego se muestran dos señas de identidad de Salamanca, como ha indicado el alcalde, "la ciudad del talento joven y la Salamanca turística que enamora al mundo" ha añadido.

La ciudad de Salamanca no solo es el escenario del juego, sino también su fuente de inspiración. Los jugadores podrán explorar lugares emblemáticos como el Puente Romano, el Mercado de Abastos, la Cueva de Salamanca, entre otros rincones. Además, la banda sonora también rinde homenaje a la tradición local, ya que incorpora canciones folclóricas y ritmos tradicionales salmantinos, como la charrada o los bailes de Peñaparda (ajechao, sorteao, corrido y brincao).

Uprising Studios, equipo afincado en Salamanca, también ha creado Scarf, un título que ya ha sido publicado en Steam, Xbox y PlayStation, y que ha consolidado al estudio dentro del panorama nacional de videojuegos.