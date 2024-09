USAL acoge la reunión sobre el estudio del cáncer de hígado infantil, cuyos resultados podrían llegar en 5 años o menos

SALAMANCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La USAL ha acogido la reunión científica del proyecto nacional sobre medicina personalizada para el cáncer de hígado infantil que financia la AECC con 1,2 millones de euros y cuyos resultados, según la coordinadora del mismo, Carolina Armengol, podrían llegar a los pacientes en un periodo de tiempo entre los tres años y medio y los cinco años desde ahora.

El doctor por la Universidad de Salamanca (USAL), José Juan García Marín, ha reconocido en el encuentro con los medios de comunicación que este tipo de cáncer "afecta a niños, sobre 15 casos nuevos cada año en España y por lo tanto es muy difícil de financiar por parte de la empresa farmacéutica porque no es rentable, pero gracias a la Asociación contra el Cáncer se formó un consorcio de cinco grupos, uno de Barcelona, otro de Badalona, otro de Navarra, otro del País Vasco y el nuestro aquí en Salamanca".

Cada uno de los consorcios estudia una faceta, como ha apuntado García. En concreto, el de Salamanca se ocupa de estudiar la quimiorresistencia, "porque son cánceres que responden mejor que los cánceres de hígado de los adultos, pero responden muy mal a la quimioterapia" ha señalado.

Por otro lado, de los aspectos clínicos y de la identificación de marcadores se encarga el grupo de la coordinadora del proyecto, Carolina Armengol, desde Badalona.

Armengol ha puntualizado que este tipo de cáncer de hígado en niños "no estaba estudiado en España y de hecho en Europa y en el mundo hay muy poca gente que lo esté estudiando, por lo que realmente nos hemos convertido como un centro de excelencia para el estudio de este de esta patología en estos momentos".

Armengol ha señalado que en estos momentos se están coleccionando muestras de pacientes de toda Europa como base de los estudios, ya que, al ser un tumor muy poco estudiado, apenas se tenían muestras de pacientes.

"Gracias a una red a nivel europeo y el trabajo de acuerdo con los médicos, hemos conseguido obtener muestras de esos pacientes y luego, al montar el consorcio y obtener la financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer, hemos podido impulsar y conocer bien esta patología", ha asegurado Armengol.

ha señalado que los primeros resultados podrían llegar a los pacientes en un periodo de tiempo entre los tres años y medio y los cinco años desde este momento.

"Estamos en el segundo año nos quedan tres años por delante, pero realmente estamos muy entusiasmados con los resultados y con el material, que tenemos que realmente es único" ha indicado la doctora del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol.

Por su parte, el*presidente provincial de la Asociación contra el Cáncer, Ángel Losada, ha reconocido que éste es "un dulce reto. Se está avanzando mucho desde el punto de vista de la investigación científica y el gran reto es garantizar que llegamos a todas las personas, a esos 15 casos por año en España". Al ser una enfermedad poco frecuente, Losada ha señalado que "no ha habido inversión, no ha habido material tampoco para estudiar y el digamos que por eso el desafío en ese momento no es solo que los investigadores sigan trabajando, sino todo el proceso que hay hasta que eso realmente llega a los pacientes". La doctora Armengol ha querido, además, agradecer a las familias y a los pacientes "que también están dando su granito de arena a este proyecto porque nos están cediendo muestras biológicas, que es la base y el sustento de nuestra investigación".