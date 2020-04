La UVA invita, en el Día del Libro, a acceder a sus fondos bibliográficos electrónicos

Destaca rarezas como un códice manuscrito del siglo X y la primera recopilación del Derecho en la Monarquía hispánica

VALLADOLID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de la Universidad de Valladolid (IVA) ha recordado, con motivo de la celebración del Día del Libro este jueves, 23 de abril, que se puede acceder a sus fondos bibliográficos electrónicos, entre los que se incluyen los de Biblioteca Histórica del Palacio de Santa Cruz.

Según han recordado fuentes de la UVA, en un comunicado recogido por Europa Press, los fondos están formados por los más de 26.000 revistas, 51.000 libros y 89 bases de datos incluidos en el Catálogo Almena y por los más de 27.000 documentos incorporados al Repositorio UVaDOC con los últimos Trabajos de Fin de Grado, Máster y tesis publicados por la Universidad de Valladolid.

A través de UVaDoc puede accederse también al "valioso fondo" de la Biblioteca Histórica de la Universidad, ubicada en el Palacio de Santa Cruz, sede del Rectorado, y formado por más de 45.000 documentos.

En ella, han apuntado, se puede encontrar, entre otros, los 529 ejemplares de su Colección de Incunables y Libros Raros, destacando el Beato de Liébana 'Comentarios al Apocalipsis, con varios prólogos e interpolaciones y seguido de la explicación del libro del profeta Daniel por san Jerónimo. Con miniaturas de Oveco', un Códice manuscrito del siglo X (año 970) con 87 miniaturas en el que, entre otras particularidades, contiene referencias al desaparecido Monasterio palentino de Valcavado y a una Cantiga escrita por Fernando III.

En abril de 2016, este códice conocido también como el 'Beato de Valcavado' fue seleccionado como una de las 15 obras artísticas más importantes de España por el proyecto Europeana.

La Biblioteca guarda también "joyas impresas" como las 'Ordenanzas reales de Castilla o Libro de las leyes (1484), considerada la primera recopilación del Derecho en la Monarquía Hispánica de la Edad Moderna y elaborada por el jurista Alfonso Díaz Montalvo por encargo de los Reyes Católicos. En ella se recogen materiales jurídicos desde la época de Alfonso X el Sabio, leyes de Cortes, pragmáticas y ordenanzas reales y algunas disposiciones del Fuero Real, así como el Ordenamiento de Alcalá de 1348. En total, 1.063 leyes, de Derecho Eclesiástico, Político, Procesal, Civil o Penal.

También han destacado el 'Fasciculus tempo[rum]', una historia del mundo abreviada escrita por el monje alemán cartujo Wernerius Rolevinck e impresa en Sevilla en 1480 por Alfonso del Puerto y Bartolomé Segura, una de las ediciones más raras de las que se hicieron, con 14 ilustraciones xilográficas del Arca de Noe, la Torre de Babel, la ciudad de Nínive, Roma, Bizancio o Colonia.

Igualmente, se señala la 'Sphera mundi', de Johannes de Sacro Bosco (1499), una de las obras sobre astronomía "más influyentes en Europa antes de Copérnico". Su autor conocido también como Juan de Holywood, un monje astrónomo y científico inglés, da nombre desde hace algunos años al cráter Sacrobosco en la Luna.

O el 'Liber chronicarum' o 'Crónicas de Núremberg' de Hartmann Schedel, uno de los incunables más valorados de Europa, en el que su autor, médico e historiador de profesión, narra a través de aproximadamente 600 páginas in-folio y 1804 xilografías la historia ilustrada de la humanidad, desde su creación hasta el año 1490.

Finalmente, han citado otras obras como el 'Preclarissimus Liber elementorum Euclidis perspicacissimi in artem geometrie incipit qua[m] foelicissime' de Euclides y editado en 1482; el 'Clariss. pictoris et geometrae Alberti Dureri De varietate figurarum et flexurispartiumacgestib. imaginum libriduo ... ', de Alberto Durero (1534); 'De humanicorporis fabrica libriseptem', de Andes Vesalius (1543) y 'Acerca de la materia medicinal, y de los venenos mortíferos', de Dioscórides (1555).