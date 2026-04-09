Archivo - Valladolid acogerá la segunda edición de Retro Auto&Moto los días 18 y 19 de abril en la Feria . - FREDY GONZALEZ - Archivo

VALLADOLID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid organiza, junto a Eventos Motor, la segunda edición de Retro Auto&Moto Valladolid 2026, que se celebrará los próximos días 18 y 19 de abril, una cita que regresa al calendario con el objetivo de consolidarse como el epicentro del motor clásico en Castilla y León y un referente a nivel nacional.

El evento dispone de más de 25.000 metros cuadrados de exposición donde se darán cita clubes, coleccionistas y restauradores de toda España. La organización ha destacado la conmemoración de los 75 años de Renault en Valladolid, un hito clave para la industria local que incluye la celebración de una Concentración Nacional de la marca. Esta convocatoria ha atraído a participantes de comunidades como Cataluña, Andalucía, La Rioja, Extremadura o Cantabria.

La muestra cuenta con una exposición de más de 30 vehículos, paneles fotográficos sobre la evolución de la factoría y diversas charlas temáticas. Asimismo, el salón festeja el 50 aniversario del Ford Fiesta mediante una muestra de diferentes carrocerías que permite recorrer la evolución de este mítico modelo.

Por otra parte, el certamen acoge la segunda edición de 'Historia del Automovilismo en Valladolid', centrada en las décadas de los 80 y 90. En este espacio se rinde un especial homenaje al piloto madrileño Antonio Albacete, reconocido referente del automovilismo nacional por su trayectoria en competición.

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca se suma también al evento con un stand propio donde exhibe dos joyas del automovilismo clásico: el Renault Monaquatre y el Renault NN. Junto a estas piezas únicas, la feria habilita el espacio 'Club Station' para asociaciones y el 'Corral Garage' para la compraventa de vehículos entre particulares.

La oferta de ocio se ha completado con un circuito de radiocontrol en el exterior del recinto para todos los públicos. Finalmente, los asistentes que acudirán con su propio vehículo de más de 30 años de antigüedad contarán con un parking de clásicos de 15.000 metros cuadrados. Esta área se convierte en uno de los grandes reclamos del evento, ofreciendo además un descuento en la entrada para el conductor.

Los interesados pueden gestionar sus inscripciones a través de la página web oficial de la organización para participar en este encuentro profesional y para aficionados.