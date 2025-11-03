Valladolid celebra el 8 de noviembre el 'I Salón de la Tapa sin Gluten' con presentaciones, sorteos y una degustación

Presentación del 'I Salón de la Tapa sin Gluten'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid acogerá el próximo 8 de noviembre el 'I Salón de la Tapa sin Gluten' con un programa formado por presentaciones, sorteos, un 'Showcooking' y una 'Degustación de Tapas' con recetas seguras y llenas de sabor.

Este evento gastronómico unirá creatividad e innovación para demostrar que "la cocina sin gluten puede ser deliciosa, variada y sorprendente".

La cita tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en la Cúpula del Milenio como antesala a la celebración de los certámenes nacional y mundial de tapas, tal y como han dado hoy a conocer la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el gerente de la Asociación Celiaca de Castilla y León (Acecale), César García, y la responsable del proyecto de restauración sin gluten, Noelia Rodríguez.

El 'I Salón de la Tapa Sin Gluten' acercará la cultura del tapeo al colectivo celíaco y abrirá la puerta a la sensibilización social, la innovación gastronómica y la igualdad en la mesa, posicionando a Valladolid como una ciudad accesible e inclusiva con una cocina sin barreras.

Durante la mañana del sábado 8 de noviembre, los asistentes podrán participar en presentaciones, sorteos, entrevistas y dos degustaciones a través de recetas seguras y llenas de sabor, elaboradas con ingredientes de calidad por cocineros y establecimientos comprometidos con la restauración sin gluten de la ciudad.

La programación contempla la celebración de un 'Showcooking' con degustación, donde los cocineros participantes explicarán la elaboración de dos tapas, compartiendo con el público las recetas, técnicas y productos empleados.

ACTIVIDADES

Además, tendrán lugar varias charlas en torno a 'La gastronomía al servicio de la salud y de la inclusión social', el 'Proyecto de restauración sin gluten', 'Valladolid, capital gastronómica sin gluten: origen y futuro' y 'La cocina sin gluten en lo más alto'.

A lo largo de la mañana también tendrá lugar una degustación de tapas de establecimientos colaboradores donde se realizará un recorrido culinario único para descubrir los sabores más auténticos sin gluten de Valladolid.

Asimismo, se llevarán a cabo sorteos de exclusivas experiencias gastronómicas en reconocidos establecimientos colaboradores de la asociación, entre ellos Niza, À Table, Las Kubas, Brook, Brest, Le Bistró, Urban y Bundi.

El I salón de la Tapa sin Gluten tiene como objetivo dar a conocer la cocina sin gluten de la ciudad de Valladolid, sensibilizar sobre la celiaquía, visibilizar la hostelería sin gluten, creando un escaparate de chefs y productos, y enriquecer la experiencia gastronómica.