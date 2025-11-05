Valladolid celebra el próximo martes el 'Día de las Librerías' 2025 con un sector "estable, dinámico y cercano"

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente del Gremio de Libreros de Valladolid, Pablo de Garay, presentan la jornada del 'Día de las Librerías' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid se prepara para celebrar el próximo martes día 11 de noviembre el 'Día de las Librerías', una jornada que reivindica el papel de estos establecimientos como espacios de encuentro cultural y de comercio de proximidad con un sector "estable, dinámico y cercano".

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente del Gremio de Libreros de Valladolid, Pablo de Garay, han presentado este miércoles la jornada y han destacado el "buen momento" del sector, que se mantiene "estable" en la ciudad y se adapta a los nuevos hábitos de consumo "sin perder su esencia".

"Las librerías son esenciales en el tejido cultural y social de Valladolid", ha subrayado la edil, quien ha recordado el apoyo del Consistorio al sector a través del convenio firmado con el Gremio y de programas como los Bonos del Comercio Próximo, destinados a impulsar las compras en los establecimientos locales.

Por su parte, De Garay ha resaltado la "vitalidad y dinamismo" del gremio. "El mapa de librerías en la ciudad se mantiene firme, con cerca de una treintena de establecimientos agremiados que evolucionan, se reinventan y apuestan por nuevos formatos: desde librerías especializadas o con cafetería hasta espacios que combinan los libros con talleres o actividades culturales", ha explicado.

El presidente del Gremio también ha destacado el relevo generacional que se está produciendo en algunos negocios, ya que "aparecen nuevas librerías impulsadas por jóvenes emprendedores que llegan con ilusión y nuevas ideas", lo que "demuestra que es un sector vivo, que se adapta y que sigue conectando con los lectores".

MARCAPÁGINAS CON SELLO JOVEN

Las librerías regalarán a sus clientes los marcapáginas ganadores del 'V Concurso de Marcapáginas Día de las Librerías', organizado en colaboración con la Escuela de Diseño ESI Valladolid y el Ayuntamiento de Valladolid, bajo la dirección de la ilustradora Cinta Arribas.

El primer premio ha recaído en Elsa Frontela Frechilla, mientras que los segundos premios han sido para Carmen Marcos Fernández y Sergio Zarzuelo Llanos.

Los tres recibirán vales de compra para canjear en las librerías del Gremio y los marcapáginas, inspirados en la lectura, la imaginación y el arte, se repartirán gratuitamente en las librerías el martes 11 de noviembre, junto a un cinco por ciento de descuento en todos los libros --el máximo legal permitido fuera del 'Día del Libro' y de las ferias especiales--.

Además, muchos establecimientos sumarán cuentacuentos, presentaciones y encuentros con autores locales, reafirmando su papel como lugares de conversación, descubrimiento y comunidad.

"Visitar una librería sigue siendo una experiencia única: escuchar una recomendación, descubrir un autor nuevo, hojear sin prisa Esa es la magia que no pasa de moda", ha concluido de Garay.