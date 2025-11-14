Valladolid y Ciudad Real colaborarán para promocionar y difundir el turismo de ambos destinos

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid y la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real han firmado en el marco de la Feria Internacional de Turismo Interio, Intur, un acuerdo de colaboración para promocionar y difundir la oferta de ambos destinos.

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, y la concejala de Turismo de Ciudad Real, Cristina Galán Gall, han firmado en la feria, que se celebra actualmente en la capital vallisoletana, un acuerdo de colaboración en materia de promoción turística entre los dos destinos.

El objeto principal del acuerdo contempla la puesta en marcha de acciones que contribuyan a mejorar el posicionamiento de marca e imagen y potenciar el incremento de nuevos turistas en beneficio de las industrias del sector de los dos destinos.

A su vez, las dos concejalías pretenden mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos y contribuir a la realización de actividades de utilidad pública.

En cuanto a las líneas de colaboración, ambas instituciones se comprometen a llevar a cabo la promoción de la oferta turística cruzada entre ambas ciudades así como la realización de talleres de trabajo con profesiones del sector turístico y presentaciones de la oferta turística.

A través del convenio, se promocionará y difundirá la conectividad y la oferta turística a través de todos los medios de comunicación posibles y además se intercambiarán productos turísticos y soportes publicitarios gestionados directa o indirectamente por ambas partes.

El acuerdo firmado por ambos Ayuntamientos estará vigente durante un año con opción a prórroga y contará con una Comisión Mixta de Seguimiento con el propósito de coordinar y aunar esfuerzos en el desarrollo de las actuaciones del convenio.

Además, Valladolid y Ciudad Real se han comprometido a elaborar un plan de trabajo, una memoria y a formalizar acuerdos concretos para la puesta en marcha de las acciones resultantes de cada una de las líneas de colaboración.